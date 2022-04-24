Шумков показал на видео работу инженерного танка в Кургане

В Курганскую область прибыл второй ИМР для борьбы с природными пожарами фото: пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области

В Курганскую область прибыла вторая инженерная машина разграждения (ИМР), которую называют инженерным танком. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«В регион прибыл второй ИМР для работы по созданию противопожарных разрывов. На дежурстве с прошлой недели стоит вертолет МИ-8 с устройством для сброса воды на пожар. Это техника. Но главное — люди. Люди, которые думают о себе и своем будущем. О будущем других людей. И не поджигают то, на что падает взгляд», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что после обращения губернатора Вадима Шумкова в МЧС России в регион прислали вертолет МИ-8 и инженерную машину разграждения (ИМР). Техника будет помогать в тушении природных пожаров в Курганской области. По данным регионального управления МЧС, с 23 апреля в регионе создают противопожарные разрывы в виде минерализованных полос.