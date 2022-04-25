Банк России будет рассчитывать курсы иностранных валют по-новому Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ЦБ изменил порядок расчета официальных курсов иностранных валют. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.

«Курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск», — говорится в материалах регулятора. Отмечается, что по такой же схеме будут устанавливаться курсы евро и юаня.

Курс российского рубля начал стремительное падение после заявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации на Украине. Страны ЕС в качестве санкций запретили поставку, продажу и экспорт евро и заморозили валютные резервы России. Курс евро уже опускался 8 апреля ниже 80 рублей, это произошло впервые с июля 2020 года.