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В Тюмень придет резкое потепление, а затем похолодание

© Служба новостей «URA.RU»
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27 и 28 апреля воздух в Тюмени прогреется до 22 градусов Фото:

На неделе в Тюмени температура воздуха прогреется до 22 градусов. Информация об этом опубликована на сайте Росгидрометеоцентра. Максимально тепло в областном центре будет 27 и 28 апреля.

«27 и 28 апреля в Тюмени 22 градуса тепла. Облачно, небольшой дождь», — говорится в прогнозе синоптиков. В понедельник 25 апреля температура воздуха в Тюмени составит 15 градусов.

При этом, по данным Росгидрометеоцентра, к концу недели в областном центре похолодает. 30 апреля и 1 мая температура не поднимется выше 11 градусов.

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На неделе в Тюмени температура воздуха прогреется до 22 градусов. Информация об этом опубликована на сайте Росгидрометеоцентра. Максимально тепло в областном центре будет 27 и 28 апреля. «27 и 28 апреля в Тюмени 22 градуса тепла. Облачно, небольшой дождь», — говорится в прогнозе синоптиков. В понедельник 25 апреля температура воздуха в Тюмени составит 15 градусов. При этом, по данным Росгидрометеоцентра, к концу недели в областном центре похолодает. 30 апреля и 1 мая температура не поднимется выше 11 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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