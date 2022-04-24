В Тюмень придет резкое потепление, а затем похолодание

27 и 28 апреля воздух в Тюмени прогреется до 22 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На неделе в Тюмени температура воздуха прогреется до 22 градусов. Информация об этом опубликована на сайте Росгидрометеоцентра. Максимально тепло в областном центре будет 27 и 28 апреля.

«27 и 28 апреля в Тюмени 22 градуса тепла. Облачно, небольшой дождь», — говорится в прогнозе синоптиков. В понедельник 25 апреля температура воздуха в Тюмени составит 15 градусов.

При этом, по данным Росгидрометеоцентра, к концу недели в областном центре похолодает. 30 апреля и 1 мая температура не поднимется выше 11 градусов.