Курганцы вышли на митинг в поддержку спецоперации на Украине

Жители Кургана вышли на митинг в поддержку спецоперации России на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане поддержали автопробег, стартовавший во Владивостоке. Его цель — выразить поддержку политике президента Владимира Путина и действиям российской армии при проведении спецоперации на Украине. На центральную площадь Кургана приехали десятки автомобилистов, сообщает корреспондент URA.RU.

Автопробег проходит под эгидой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Машины выехавшие из Владивостока, 1 мая встретят в Москве, а в День Победы 9 мая они прибудут в Волгоград на Мамаев Курган, где пройдут масштабные торжества. «Цель — простая традиционная майская тематика профсоюзов, плюс добавлена спецоперация, поддержка наших вооруженных сил, поддержка действий президента страны. Это все волнует людей и понятно, что крупнейшая общественная организация ФНПР не могла оставаться в стороне и не высказать свою позицию», — рассказал заместитель председателя ФНПР, руководитель пробега Александр Шершуков.

В Курган прибыли 10 машин. К вечеру они доберутся до Екатеринбурга, где к ним присоединятся еще пять экипажей. На митинг возле кинотеатра «Россия» вышли представители трудовых коллективов, политических партий, общественных организаций.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Главной ее целью президент РФ Владимир Путин назвал защиту граждан Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.

В Курган прибыл автопробег в поддержку спецоперации на Украине Фото Дмитрия Чечулина

Политические партии вышли на митинг в Кургане Фото Дмитрия Чечулина

Автопробег стартовал с Дальнего Востока Фото Дмитрия Чечулина