В Магнитогорске мужчина погиб, упав с электросамоката

Электросамокаты в теплое время года популярны у горожан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске поездка на электросамокате закончилась гибелью 41-летнего мужчины. Он получил смертельные травмы при падении. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Вечером 21 апреля в парке „Притяжение“ мужчина управлял электросамокатом и наехал на бордюр на высокой скорости. В результате мужчина перевернулся вместе с самокатом и получил множество травм, которые оказались не совместимы с жизнью: он умер в больнице через несколько часов», — рассказал источник URA.RU в силовых структурах города.

В пресс-службе полицейского главка региона сообщили, что происшествие зарегистрировано. Все обстоятельства устанавливаются.

Обновлено в 13:20:

Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, происшествие случилось в районе дома №2 «г» по улице Оренбургская на парковке для транспортных средств. По данному факту сотрудниками следственного отдела по расследованию ДТП УМВД России по Магнитогорску Челябинской области проводится доследственная проверка.