24 апреля 2022
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22 апреля 2022

В Магнитогорске мужчина погиб, упав с электросамоката

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара, лето, май. Челябинск, жара, лето, май, самокаты, электросамокат
Электросамокаты в теплое время года популярны у горожан Фото:

В Магнитогорске поездка на электросамокате закончилась гибелью 41-летнего мужчины. Он получил смертельные травмы при падении. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Вечером 21 апреля в парке „Притяжение“ мужчина управлял электросамокатом и наехал на бордюр на высокой скорости. В результате мужчина перевернулся вместе с самокатом и получил множество травм, которые оказались не совместимы с жизнью: он умер в больнице через несколько часов», — рассказал источник URA.RU в силовых структурах города.

В пресс-службе полицейского главка региона сообщили, что происшествие зарегистрировано. Все обстоятельства устанавливаются.

Обновлено в 13:20:

Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, происшествие случилось в районе дома №2 «г» по улице Оренбургская на парковке для транспортных средств. По данному факту сотрудниками следственного отдела по расследованию ДТП УМВД России по Магнитогорску Челябинской области проводится доследственная проверка.

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В Магнитогорске поездка на электросамокате закончилась гибелью 41-летнего мужчины. Он получил смертельные травмы при падении. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Вечером 21 апреля в парке „Притяжение“ мужчина управлял электросамокатом и наехал на бордюр на высокой скорости. В результате мужчина перевернулся вместе с самокатом и получил множество травм, которые оказались не совместимы с жизнью: он умер в больнице через несколько часов», — рассказал источник URA.RU в силовых структурах города. В пресс-службе полицейского главка региона сообщили, что происшествие зарегистрировано. Все обстоятельства устанавливаются. Обновлено в 13:20: Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, происшествие случилось в районе дома №2 «г» по улице Оренбургская на парковке для транспортных средств. По данному факту сотрудниками следственного отдела по расследованию ДТП УМВД России по Магнитогорску Челябинской области проводится доследственная проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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