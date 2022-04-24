Неизвестных вандалов ищет полиция (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В селе Кыласово (Пермский край) вандалы испортили кирпичный барельеф с изображением Владимира Ленина. В ночь на воскресенье его разрисовали в желто-голубые цвета.

По данным местного паблика в социальной сети «ВКонтакте», 22 апреля апреля, в День рождения Ленина, барельеф был обновлен после зимы группой энтузиастов, а 24 апреля утром все жители ужаснулись увиденному — объект выкрашен в цвета украинского флага. «Хотим напомнить, что барельеф Ленина не несет в себе никакой политической подоплеки, это дань уважения и памяти детства группы энтузиастов, создавших его», возмущается на своей странице «ВКонтакте» одна из местных жительи»,

В итоге арт-объект перекрасили в белый цвет, вернув ему первоначальный вид. Также инцидентом заинтересовались в полиции, где проводят проверку. Барельеф Ленина является сельской достопримечательностью. Его в 70-е годы прошлого века выложила местная учительница. Со временем памятник разрушился, но в 2020 году его восстановили местные активисты.

Фото: Анастасия Бахтина, «ВКонтакте»

В последние годы на Украине произошло множество случаев вандализма по отношению к памятникам истории СССР. По всей стране также идет массовый снос памятников Ленину и демонтаж монументов советским воинам-освободителям. О попытках оболгать и извратить историю Великой Отечественной Войны неоднократно заявлял и Президент Владимир Путин. По его мнению, у этого есть лишь одна причина — сдерживание России.