Блинная открылась в магазине «Бригантина» на улице Гагарина 17 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) появилась первая блинная. Как рассказала на своей странице во «ВКонтакте» глава города Марина Трескова, для приготовления блинов предприниматели купили специальное оборудование и переделали кулинарию под новое производство.

«В Лабытнанги, в магазине „Бригантина“ на улице Гагарина, 17 открылась блинная. Первая в городском округе! Блины здесь на любой вкус. С разными добавками и топингом», — отметила мэр города.

Трескова добавила, что в дальнейшем в блинной для большего комфорта посетителей, поставят кофемашину. «Благодарю наших активных предпринимателей, кто в это непростое время находит возможности для развития, занимает свободные ниши, расширяя спектр услуг», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в Салехарде открылась точка американской сети пиццерий «Папа Джонс». Заведение расположено на улице Чубынина, 12б. Весь месяц при первом заказе посетители смогут получать пиццу в подарок. Также салехардцы получат дополнительную скидку, скачав приложение «Папа Джонс».

Блинная Фото с личной страницы Марины Тресковой

Процесс приготовления блинов Фото с личной страницы Марины Тресковой

Меню Фото с личной страницы Марины Тресковой