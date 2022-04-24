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22 апреля 2022

Мэр города в ЯНАО похвалилась появлением блинной. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Блины к Масленице. Екатеринбург, блины, масленица, блин, блин с икрой
Блинная открылась в магазине «Бригантина» на улице Гагарина 17 Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) появилась первая блинная. Как рассказала на своей странице во «ВКонтакте» глава города Марина Трескова, для приготовления блинов предприниматели купили специальное оборудование и переделали кулинарию под новое производство.

«В Лабытнанги, в магазине „Бригантина“ на улице Гагарина, 17 открылась блинная. Первая в городском округе! Блины здесь на любой вкус. С разными добавками и топингом», — отметила мэр города.

Трескова добавила, что в дальнейшем в блинной для большего комфорта посетителей, поставят кофемашину. «Благодарю наших активных предпринимателей, кто в это непростое время находит возможности для развития, занимает свободные ниши, расширяя спектр услуг», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в Салехарде открылась точка американской сети пиццерий «Папа Джонс». Заведение расположено на улице Чубынина, 12б. Весь месяц при первом заказе посетители смогут получать пиццу в подарок. Также салехардцы получат дополнительную скидку, скачав приложение «Папа Джонс».

Блинная
Процесс приготовления блинов
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В Лабытнанги (ЯНАО) появилась первая блинная. Как рассказала на своей странице во «ВКонтакте» глава города Марина Трескова, для приготовления блинов предприниматели купили специальное оборудование и переделали кулинарию под новое производство. «В Лабытнанги, в магазине „Бригантина“ на улице Гагарина, 17 открылась блинная. Первая в городском округе! Блины здесь на любой вкус. С разными добавками и топингом», — отметила мэр города. Трескова добавила, что в дальнейшем в блинной для большего комфорта посетителей, поставят кофемашину. «Благодарю наших активных предпринимателей, кто в это непростое время находит возможности для развития, занимает свободные ниши, расширяя спектр услуг», — подчеркнула она. Ранее сообщалось, что в Салехарде открылась точка американской сети пиццерий «Папа Джонс». Заведение расположено на улице Чубынина, 12б. Весь месяц при первом заказе посетители смогут получать пиццу в подарок. Также салехардцы получат дополнительную скидку, скачав приложение «Папа Джонс».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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