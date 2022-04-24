Мэр Екатеринбурга закрыл тридцатилетнюю ипотеку за два года. Документ

25 апреля 2022 в 13:59 Размер текста - 17 +

Ипотека Алексея Орлова была рассчитана на 30 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов закрыл ипотеку на дом в элитном поселке Карасьеозерском-1 за два года, хотя кредит, взятый в конце апреля 2020 года, был рассчитан на 30 лет. Об этом свидетельствует выписка из Росреестра. «Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано», — говорится в выписке, опубликованной порталом Е1.ru. Согласно документу, ипотека оформлялась до 29 апреля 2050 года. Площадь трехэтажного дома Орлова составляет более 524 квадратных метра. Цена недвижимости, которую купил мэр, не раскрывается. URA.RU обратилось к пресс-секретарю Орлова Денису Каракулову. Он отказался комментировать информацию. За 2020 год Орлов заработал более 23 млн рублей. Доход мэра за 2021 год пока неизвестен — декларации чиновников Екатеринбурга будут опубликованы в середине мая. По неофициальным данным, зарплата градоначальника в администрации — около 350 тысяч рублей. Обновлено в 15:01: Алексей Орлов объяснил, что досрочное погашение ипотеки стало возможным благодаря тому, что он продал недвижимость в Тюмени. Фото: Е1 Фото: Е1 Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов закрыл ипотеку на дом в элитном поселке Карасьеозерском-1 за два года, хотя кредит, взятый в конце апреля 2020 года, был рассчитан на 30 лет. Об этом свидетельствует выписка из Росреестра. «Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано», — говорится в выписке, опубликованной порталом Е1.ru. Согласно документу, ипотека оформлялась до 29 апреля 2050 года. Площадь трехэтажного дома Орлова составляет более 524 квадратных метра. Цена недвижимости, которую купил мэр, не раскрывается. URA.RU обратилось к пресс-секретарю Орлова Денису Каракулову. Он отказался комментировать информацию. За 2020 год Орлов заработал более 23 млн рублей. Доход мэра за 2021 год пока неизвестен — декларации чиновников Екатеринбурга будут опубликованы в середине мая. По неофициальным данным, зарплата градоначальника в администрации — около 350 тысяч рублей. Обновлено в 15:01: Алексей Орлов объяснил, что досрочное погашение ипотеки стало возможным благодаря тому, что он продал недвижимость в Тюмени.