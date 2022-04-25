Чтобы закрыть ипотеку, мэр Екатеринбурга продал дом в Тюмени

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов закрыл тридцатилетнюю ипотеку на дом в элитном поселке Карасьеозерский-1 за два года благодаря тому, что продал недвижимость в Тюмени (там он работал в середине 2000-х). Об этом URA.RU сказал сам градоначальник.
«Кредит был погашен из средств, вырученных за продажу имущества в Тюмени. Никакого секрета нет. Все это отражено в декларациях», — объяснил мэр. Из деклараций Орлова за последние два года следует, что в 2020-м он продал земельный участок площадью 1681 кв. м., дом (240,8 кв. м.) и два гаража. А приобрел — земельный участок (2090 кв. м.), дом (тот самый, в Карасьеозерском-1, 524,1 кв. м.) и машиноместо.
В 2019 году доход Орлова составлял 5,8 миллиона рублей. В 2020-м — 23,2 миллиона. Его заработок по итогам 2021 года станет известен в середине мая, когда на сайте мэрии Екатеринбурга появятся декларации чиновников.
О том, что Алексей Орлов досрочно погасил ипотеку на дом, приобретенный в апреле 2020 года, стало известно 25 апреля из выписки Росреестра. Из нее следует, что кредит был взят до 29 апреля 2050 года.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов закрыл тридцатилетнюю ипотеку на дом в элитном поселке Карасьеозерский-1 за два года благодаря тому, что продал недвижимость в Тюмени (там он работал в середине 2000-х). Об этом URA.RU сказал сам градоначальник. «Кредит был погашен из средств, вырученных за продажу имущества в Тюмени. Никакого секрета нет. Все это отражено в декларациях», — объяснил мэр. Из деклараций Орлова за последние два года следует, что в 2020-м он продал земельный участок площадью 1681 кв. м., дом (240,8 кв. м.) и два гаража. А приобрел — земельный участок (2090 кв. м.), дом (тот самый, в Карасьеозерском-1, 524,1 кв. м.) и машиноместо. В 2019 году доход Орлова составлял 5,8 миллиона рублей. В 2020-м — 23,2 миллиона. Его заработок по итогам 2021 года станет известен в середине мая, когда на сайте мэрии Екатеринбурга появятся декларации чиновников. О том, что Алексей Орлов досрочно погасил ипотеку на дом, приобретенный в апреле 2020 года, стало известно 25 апреля из выписки Росреестра. Из нее следует, что кредит был взят до 29 апреля 2050 года.