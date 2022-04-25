Чтобы закрыть ипотеку, мэр Екатеринбурга продал дом в Тюмени

25 апреля 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Орлова, он продал дом в Тюмени Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов закрыл тридцатилетнюю ипотеку на дом в элитном поселке Карасьеозерский-1 за два года благодаря тому, что продал недвижимость в Тюмени (там он работал в середине 2000-х). Об этом URA.RU сказал сам градоначальник. «Кредит был погашен из средств, вырученных за продажу имущества в Тюмени. Никакого секрета нет. Все это отражено в декларациях», — объяснил мэр. Из деклараций Орлова за последние два года следует, что в 2020-м он продал земельный участок площадью 1681 кв. м., дом (240,8 кв. м.) и два гаража. А приобрел — земельный участок (2090 кв. м.), дом (тот самый, в Карасьеозерском-1, 524,1 кв. м.) и машиноместо. Новость по теме Мэр Екатеринбурга закрыл тридцатилетнюю ипотеку за два года. Документ В 2019 году доход Орлова составлял 5,8 миллиона рублей. В 2020-м — 23,2 миллиона. Его заработок по итогам 2021 года станет известен в середине мая, когда на сайте мэрии Екатеринбурга появятся декларации чиновников. О том, что Алексей Орлов досрочно погасил ипотеку на дом, приобретенный в апреле 2020 года, стало известно 25 апреля из выписки Росреестра. Из нее следует, что кредит был взят до 29 апреля 2050 года. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов закрыл тридцатилетнюю ипотеку на дом в элитном поселке Карасьеозерский-1 за два года благодаря тому, что продал недвижимость в Тюмени (там он работал в середине 2000-х). Об этом URA.RU сказал сам градоначальник. «Кредит был погашен из средств, вырученных за продажу имущества в Тюмени. Никакого секрета нет. Все это отражено в декларациях», — объяснил мэр. Из деклараций Орлова за последние два года следует, что в 2020-м он продал земельный участок площадью 1681 кв. м., дом (240,8 кв. м.) и два гаража. А приобрел — земельный участок (2090 кв. м.), дом (тот самый, в Карасьеозерском-1, 524,1 кв. м.) и машиноместо. В 2019 году доход Орлова составлял 5,8 миллиона рублей. В 2020-м — 23,2 миллиона. Его заработок по итогам 2021 года станет известен в середине мая, когда на сайте мэрии Екатеринбурга появятся декларации чиновников. О том, что Алексей Орлов досрочно погасил ипотеку на дом, приобретенный в апреле 2020 года, стало известно 25 апреля из выписки Росреестра. Из нее следует, что кредит был взят до 29 апреля 2050 года.