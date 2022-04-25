В декабре 2021-го Владимир Смирнов выкупил ТЦ «Аида» за миллиард рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из богатейших депутатов свердловского заксобрания Владимир Смирнов («Единая Россия»), недавно купивший торговый центр «Аида» (сейчас — «Апельсин») на ул. Блюхера, 39, столкнулся с проблемой. Его ТЦ окружили киоски, предположительно контролируемые известной в Екатеринбурге группировкой «Четырехсотые». Избавиться от объектов с первого раза у Смирнова, по данным URA.RU, не получилось.

«Он обращался в администрацию Кировского района, но там бездействуют — может быть, чего-то опасаясь», — предположил источник. Другой собеседник, знакомый с ситуацией, уточнил, что киоски, о которых идет речь, в действительности принадлежат не «Четырехсотым», а их партнерам. «Смирнов пытался снести торговые павильоны сам, даже вызывал подрядчика, сломал крышу одного из киосков. На место по его просьбе выезжал [начальник комитета по товарному рынку Иван] Бескрестнов. Потом Смирнов пошел судиться с районными властями», — добавил инсайдер.

Его слова подтверждаются материалами свердловского арбитража. 11 апреля связанное со Смирновым ООО «Интер-строй» подало иск к администрации Кировского района и ООО «АИС».

В разговоре с URA.RU Иван Бескрестнов сказал, что действительно в курсе конфликта. По словам чиновника, вокруг «Апельсина» есть павильоны двух категорий — незаконно стоящие на муниципальной земле и незаконно стоящие на территории ТЦ (как раз их и пытался своими силами демонтировать Смирнов). «Владельцам незаконных объектов [находящихся в ведении администрации] были направлены уведомления о размещении НТО незаконным способом. Эти павильоны подлежат демонтажу. Но, поскольку [принудительно] вынести их без нарушения целостности конструкций невозможно, администрация района судится с собственниками», — объяснил Бескрестнов.

Дозвониться до самого Смирнова к моменту публикации не удалось. Он купил «Аиду» в декабре 2021-го за миллиард рублей. Почти сразу торговый центр переименовали в «Апельсин».

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