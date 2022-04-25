В больнице закрыли пищеблок и перевели ее на аутсорсинг более 3 лет назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловались на отвратительное питание в инфекционном отделении городской больницы и роддоме. Как они сообщают в социальных сетях, в блюдах пациентам попадались волосы и тараканы, а посуда неприятно пахнет.

«Вот так у нас кормят в инфекционном отделении г. Новый Уренгой. В каше нет грамма сахара, в плове и картошке запах мяса и его отсутствие. Гречневую кашу дали детям одну соль, завтрак принесли в 09:18. В супе нет картошки, суп и борщ вообще на еду не похожи», — написал пользователь Алекс, опубликовав фото блюд.

Горожане добавили, что находили в больничной еде нечто к блюду не относящееся. «В инфекционке вся еда на выброс. Мне кажется уличных собак кормят лучше. За неделю нахождения там дважды находила длинные черные волосы в кашах. Напитки вообще тухлятина», — ответила Айгуль Григорашенко. «Жена лежала в городской больнице, ей попался таракан в еде», — добавил Александр Слепцов, опубликовав фото.

Жительницы Нового Уренгоя отметили, что в роддоме еду подают в многоразовой посуде, которая имеет неприятный запах. «Это ужасно! Посуда действительно воняет очень и еда отвратительная. Лежала с токсикозом… и это было просто испытание», — написала Людмила Слепцова

По мнению новоуренгойцев, качество еды и обслуживания изменилось после того, как больницу перевели на аутсорсинг. До этого в медучреждении был свой пищеблок.

В Новоуренгойской центральной городской больнице ответили, что на данный момент с предприятием-поставщиком питания ведется претензионная работа. «Предприятие понесет ответственность, предусмотренную контрактом», — прокомментировали пост в больнице. В департамент здравоохранения агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

В роддоме женщина обнаружила таракана в еде Александр Слепцов

Обед в инфекционном отделении Новоуренгойской городской больницы Алекс

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