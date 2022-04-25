Учитель, который вместе с подростками попал в ДТП у озера Глухое под Екатеринбургом, мог посадить за руль ребенка. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.
«Обсуждали, что за рулем был его ученик <…>. Учитель сидел на пассажирском сиденье, а пацан — на водительском. Но педагог сказал детям, что возьмет вину на себя», — цитирует собеседника портал Е1.ru.
URA.RU обратилось в пресс-службу УГИБДД по Екатеринбургу. Там отметили, что, по предварительной информации, за рулем находился взрослый мужчина. Однако точно это будет установлено только после завершения проверочных мероприятий.
Сообщение о ДТП появилось в ночь на 25 апреля. Каршеринговый автомобиль врезался в дерево. Детей доставили в больницу с травмами. Инспекторы ГАИ зафиксировали у учителя, сопровождавшего подростков, опьянение. ГИБДД опубликовала фото инцидента.
Учитель, который вместе с подростками попал в ДТП у озера Глухое под Екатеринбургом, мог посадить за руль ребенка. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Обсуждали, что за рулем был его ученик <…>. Учитель сидел на пассажирском сиденье, а пацан — на водительском. Но педагог сказал детям, что возьмет вину на себя», — цитирует собеседника портал Е1.ru. URA.RU обратилось в пресс-службу УГИБДД по Екатеринбургу. Там отметили, что, по предварительной информации, за рулем находился взрослый мужчина. Однако точно это будет установлено только после завершения проверочных мероприятий. Сообщение о ДТП появилось в ночь на 25 апреля. Каршеринговый автомобиль врезался в дерево. Детей доставили в больницу с травмами. Инспекторы ГАИ зафиксировали у учителя, сопровождавшего подростков, опьянение. ГИБДД опубликовала фото инцидента.