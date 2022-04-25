Машиной свердловского учителя, попавшей в ДТП, управлял ребенок. Инсайд

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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
По предварительной информации, учитель, находившийся в машине, был пьян Фото:

Учитель, который вместе с подростками попал в ДТП у озера Глухое под Екатеринбургом, мог посадить за руль ребенка. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Обсуждали, что за рулем был его ученик <…>. Учитель сидел на пассажирском сиденье, а пацан — на водительском. Но педагог сказал детям, что возьмет вину на себя», — цитирует собеседника портал Е1.ru.

URA.RU обратилось в пресс-службу УГИБДД по Екатеринбургу. Там отметили, что, по предварительной информации, за рулем находился взрослый мужчина. Однако точно это будет установлено только после завершения проверочных мероприятий.

Сообщение о ДТП появилось в ночь на 25 апреля. Каршеринговый автомобиль врезался в дерево. Детей доставили в больницу с травмами. Инспекторы ГАИ зафиксировали у учителя, сопровождавшего подростков, опьянение. ГИБДД опубликовала фото инцидента.

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Учитель, который вместе с подростками попал в ДТП у озера Глухое под Екатеринбургом, мог посадить за руль ребенка. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Обсуждали, что за рулем был его ученик <…>. Учитель сидел на пассажирском сиденье, а пацан — на водительском. Но педагог сказал детям, что возьмет вину на себя», — цитирует собеседника портал Е1.ru. URA.RU обратилось в пресс-службу УГИБДД по Екатеринбургу. Там отметили, что, по предварительной информации, за рулем находился взрослый мужчина. Однако точно это будет установлено только после завершения проверочных мероприятий. Сообщение о ДТП появилось в ночь на 25 апреля. Каршеринговый автомобиль врезался в дерево. Детей доставили в больницу с травмами. Инспекторы ГАИ зафиксировали у учителя, сопровождавшего подростков, опьянение. ГИБДД опубликовала фото инцидента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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