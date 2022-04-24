24 апреля 2022
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22 апреля 2022

Жителям региона дадут возможность улететь из ЯНАО на праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, аэропорт, авиакомпания ямал, самолет
Авиакомпания «Ямал» запускает дополнительные рейсы на праздники Фото:

Авиакомпания «Ямал» вводит дополнительные рейсы из Салехарда на 30 апреля и 10 мая. Об этом сообщается в официальном telegram-канале перевозчика.

«Ввели дополнительные рейсы из Салехарда в Москву и Тюмень. В преддверии майских праздников авиакомпания „Ямал“ традиционно увеличивает количество рейсов из столицы ЯНАО», — говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

Улететь можно будет 30 апреля из окружной столицы только в Москву или вернутся из Москвы в Салехард на праздники. А вот на 10 мая запланированы рейсы из Тюмени и назад, а также в столицу РФ. Авиакомпания советуют приобретать билеты в кассах и на их сайте, чтобы сэкономить деньги и не столкнуться с мошенниками.

Ранее дополнительные рейсы на праздники вводились перед новогодними выходными. Тогда улететь можно было не только из аэропорта Салехарда.

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Авиакомпания «Ямал» вводит дополнительные рейсы из Салехарда на 30 апреля и 10 мая. Об этом сообщается в официальном telegram-канале перевозчика. «Ввели дополнительные рейсы из Салехарда в Москву и Тюмень. В преддверии майских праздников авиакомпания „Ямал“ традиционно увеличивает количество рейсов из столицы ЯНАО», — говорится в сообщении пресс-службы перевозчика. Улететь можно будет 30 апреля из окружной столицы только в Москву или вернутся из Москвы в Салехард на праздники. А вот на 10 мая запланированы рейсы из Тюмени и назад, а также в столицу РФ. Авиакомпания советуют приобретать билеты в кассах и на их сайте, чтобы сэкономить деньги и не столкнуться с мошенниками. Ранее дополнительные рейсы на праздники вводились перед новогодними выходными. Тогда улететь можно было не только из аэропорта Салехарда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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