Жителям региона дадут возможность улететь из ЯНАО на праздники

Авиакомпания «Ямал» запускает дополнительные рейсы на праздники Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Авиакомпания «Ямал» вводит дополнительные рейсы из Салехарда на 30 апреля и 10 мая. Об этом сообщается в официальном telegram-канале перевозчика.

«Ввели дополнительные рейсы из Салехарда в Москву и Тюмень. В преддверии майских праздников авиакомпания „Ямал“ традиционно увеличивает количество рейсов из столицы ЯНАО», — говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

Улететь можно будет 30 апреля из окружной столицы только в Москву или вернутся из Москвы в Салехард на праздники. А вот на 10 мая запланированы рейсы из Тюмени и назад, а также в столицу РФ. Авиакомпания советуют приобретать билеты в кассах и на их сайте, чтобы сэкономить деньги и не столкнуться с мошенниками.

Ранее дополнительные рейсы на праздники вводились перед новогодними выходными. Тогда улететь можно было не только из аэропорта Салехарда.