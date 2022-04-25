ФСБ: украинские националисты пытались убить Владимира Соловьева

Сотрудники ФСБ задержали украинских националистов, которые готовили покушение на журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. По данным ФСБ, нападение планировала неонацистская организация National Socialism / White Power (запрещенная в России террористическая организация).
«У задержанных за попытку убийства журналиста Владимира Соловьева неонацистов нашли СВУ, восемь „коктейлей Молотова“, пистолеты, наркотики, поддельные украинские паспорта», — приводит RT заявление ЦОС ФСБ. По данным ведомства, националисты выполняли указания Службы безопасности Украины. В случае убийства Соловьева они планировали скрыться за рубежом. Сейчас члены преступной группировки дают признательные показания.
Корреспондент URA.RU попытался связаться с Соловьевым. По имеющемуся в распоряжении редакции телефону журналист не ответил на звонок.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.
Сотрудники ФСБ задержали украинских националистов, которые готовили покушение на журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. По данным ФСБ, нападение планировала неонацистская организация National Socialism / White Power (запрещенная в России террористическая организация). «У задержанных за попытку убийства журналиста Владимира Соловьева неонацистов нашли СВУ, восемь „коктейлей Молотова“, пистолеты, наркотики, поддельные украинские паспорта», — приводит RT заявление ЦОС ФСБ. По данным ведомства, националисты выполняли указания Службы безопасности Украины. В случае убийства Соловьева они планировали скрыться за рубежом. Сейчас члены преступной группировки дают признательные показания. Корреспондент URA.RU попытался связаться с Соловьевым. По имеющемуся в распоряжении редакции телефону журналист не ответил на звонок.