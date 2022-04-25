ФСБ: украинские националисты пытались убить Владимира Соловьева

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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев на открытии Мастерских Новых медиа. Москва, соловьев владимир
У националистов, пытавшихся убить Владимира Соловьева, нашли восемь «коктейлей Молотова» и наркотики Фото:

Сотрудники ФСБ задержали украинских националистов, которые готовили покушение на журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. По данным ФСБ, нападение планировала неонацистская организация National Socialism / White Power (запрещенная в России террористическая организация).

«У задержанных за попытку убийства журналиста Владимира Соловьева неонацистов нашли СВУ, восемь „коктейлей Молотова“, пистолеты, наркотики, поддельные украинские паспорта», — приводит RT заявление ЦОС ФСБ. По данным ведомства, националисты выполняли указания Службы безопасности Украины. В случае убийства Соловьева они планировали скрыться за рубежом. Сейчас члены преступной группировки дают признательные показания.

Корреспондент URA.RU попытался связаться с Соловьевым. По имеющемуся в распоряжении редакции телефону журналист не ответил на звонок.

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Сотрудники ФСБ задержали украинских националистов, которые готовили покушение на журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. По данным ФСБ, нападение планировала неонацистская организация National Socialism / White Power (запрещенная в России террористическая организация). «У задержанных за попытку убийства журналиста Владимира Соловьева неонацистов нашли СВУ, восемь „коктейлей Молотова“, пистолеты, наркотики, поддельные украинские паспорта», — приводит RT заявление ЦОС ФСБ. По данным ведомства, националисты выполняли указания Службы безопасности Украины. В случае убийства Соловьева они планировали скрыться за рубежом. Сейчас члены преступной группировки дают признательные показания. Корреспондент URA.RU попытался связаться с Соловьевым. По имеющемуся в распоряжении редакции телефону журналист не ответил на звонок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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