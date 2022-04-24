В ЯНАО потратят 55 млн на капремонты приютов для детей и стариков

В июне в Красноселькупе начнется капитальный ремонт соцучреждений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Красноселькупе капитально отремонтируют Центр социального обслуживания «Милосердие» и приют для детей и подростков. На данные объекты власти ЯНАО потратят более 55 миллионов рублей, сообщается на сайте закупок.

«Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: „Дом интернат для престарелых ‚Милосердие‘, расположенный по адресу: ЯНАО, Красноселькупский район, с. Красноселькуп, ул. Строителей, д. 10“. Начальная цена — 32 642 181 рублей», — говорится в описании к аукциону.

На ремонт социального приюта для детей и подростков, находящегося на улице Нагорная,10 в Красноселькупе, потратят 24 миллиона рублей. Работы в двух учреждениях начнутся одновременно с 13 июня по 20 декабря 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямала решили увеличить выплаты детским домам на содержание детей-сирот. Детдому в год на содержание ребенка будут выделять 1 401 170 рублей вместо 1 347 279. Также в Центре социального обслуживания «Милосердие» прокуратура нашла просроченные лекарства. Представители силового ведомства пояснили, что просроченные препараты вполне могли использоваться.