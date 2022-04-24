24 апреля 2022
23 апреля 2022
22 апреля 2022

В ЯНАО потратят 55 млн на капремонты приютов для детей и стариков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ветераны ВОВ в пансионате
В июне в Красноселькупе начнется капитальный ремонт соцучреждений Фото:

В Красноселькупе капитально отремонтируют Центр социального обслуживания «Милосердие» и приют для детей и подростков. На данные объекты власти ЯНАО потратят более 55 миллионов рублей, сообщается на сайте закупок.

«Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: „Дом интернат для престарелых ‚Милосердие‘, расположенный по адресу: ЯНАО, Красноселькупский район, с. Красноселькуп, ул. Строителей, д. 10“. Начальная цена — 32 642 181 рублей», — говорится в описании к аукциону.

На ремонт социального приюта для детей и подростков, находящегося на улице Нагорная,10 в Красноселькупе, потратят 24 миллиона рублей. Работы в двух учреждениях начнутся одновременно с 13 июня по 20 декабря 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямала решили увеличить выплаты детским домам на содержание детей-сирот. Детдому в год на содержание ребенка будут выделять 1 401 170 рублей вместо 1 347 279. Также в Центре социального обслуживания «Милосердие» прокуратура нашла просроченные лекарства. Представители силового ведомства пояснили, что просроченные препараты вполне могли использоваться.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей».

В Красноселькупе капитально отремонтируют Центр социального обслуживания «Милосердие» и приют для детей и подростков. На данные объекты власти ЯНАО потратят более 55 миллионов рублей, сообщается на сайте закупок. «Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: „Дом интернат для престарелых ‚Милосердие‘, расположенный по адресу: ЯНАО, Красноселькупский район, с. Красноселькуп, ул. Строителей, д. 10“. Начальная цена — 32 642 181 рублей», — говорится в описании к аукциону. На ремонт социального приюта для детей и подростков, находящегося на улице Нагорная,10 в Красноселькупе, потратят 24 миллиона рублей. Работы в двух учреждениях начнутся одновременно с 13 июня по 20 декабря 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямала решили увеличить выплаты детским домам на содержание детей-сирот. Детдому в год на содержание ребенка будут выделять 1 401 170 рублей вместо 1 347 279. Также в Центре социального обслуживания «Милосердие» прокуратура нашла просроченные лекарства. Представители силового ведомства пояснили, что просроченные препараты вполне могли использоваться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...