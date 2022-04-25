Мэр Кургана рассказала о выступлении любимой группы Шумкова

Группа «Яхонт» исполнит для курганцев песни военных лет (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кургана Елена Ситникова рассказала о выступлении фолк-группы «Яхонт» в День Победы. Речь об этом шла на пресс-конференции 25 апреля. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков называл этот коллектив в числе своих любимых исполнителей.

«Который раз к нам приезжает вокальная группа „Яхонт“ из Красноярска. Коллектив исполнит песни военных лет», — сообщила на пресс-конференции по подготовке к празднованию Дня Победы Ситникова.

На пресс-конференции уточнили, праздничные концерты пройдут в разных точках города. Во дворах, скверах и парках выступят воспитанники детских школ искусств и лучшие исполнители городских домов культуры. Курганцев будут угощать солдатской кашей. «Полевые кухни будут размещены возле кинотеатра „Россия“, у памятника воинам-интернационалистам, микрорайоне Восточный, на КСМ. Решаем вопрос по организации полевой кухни возле Центрального парка культуры и отдыха», — рассказала заведующая отделом культуры городской администрации Татьяна Абросимова.

Ранее URA.RU писало, что концерт красноярской группы «Яхонт» пройдет вечером 9 мая на центральной площади. Власти Кургана отмечали, что коллектив пригласили по многочисленным просьбам горожан. В Кургане в праздничном параде, который начнется в 10:00, примет участие военная техника.