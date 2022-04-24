Депутат из ХМАО обвинил театр в пропаганде сатанизма

Режиссер спектакля назвал эти обвинения беспочвенными Фото: Дарья Коршунова, специально для URA.RU

Депутат из Урая Леонард Насибуллин написал заявление в прокуратуру округа с требованием проверить спектакль «Ведьма», который показали на сцене КДЦ «Нефтяник», на пропаганду сатанизма. Об этом URA.RU рассказал сам депутат.

«В своих сценических выступлениях АНО „Свободный театр“ активно используют символы сатанизма и оккультизма, культивируют ненависть к христианству, поклонение „темным силам“, на спектаклях этого коллектива совершаются разнообразные каббалистические и демонические ритуалы», — написал в своем заявлении Насибуллин.

По его словам на спектакле отсутствовал возрастной ценз, и молодежь могла пройти на него по «Пушкинской карте». «Почему за бюджетные деньги идет пропаганда чуждых ценностей, вместо постановок отечественных авторов?» — возмущен народный избранник.

Директор «Свободного театра» и режиссер спектакля Алексей Бельков считает, что обвинения депутата беспочвенны, а заявление в прокуратуру — лишь способ «пропиариться». «Судя по тексту заявления, человек спектакля не видел вообще. Это произведение о любви между мужчиной и женщиной, и обвинения в сатанизме и разжигании ненависти просто притянуты за уши. Очевидно, что Насибуллин пытается втянуть театр в свои политические игры», — комментирует ситуацию Бельков.

Ранее URA.RU писало о другой инициативе депутата Насибуллина. Так, прочитав в социальных сетях пост о том, что мэр Урая Тимур Закирзянов мог быть причастен к коррупционным схемам в «ЛУКОЙЛе», депутат предложил мэру пройти проверку на детекторе лжи.

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