24 апреля 2022
23 апреля 2022

В ЯНАО распространяют листовки с фейком о спецоперации на Украине

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Жители Лабытнанги начали массово находить провокационные листовки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Лабытнанги (ЯНАО) начали массово находить провокационные листовки, которые неизвестные подкидывают в почтовые ящики. На фейковых листовках изображен покалеченный мальчик из Сирии, которого провокаторы пытаются выдать за украинского жителя, сообщают горожане в соцсети «ВКонтакте».

«Моему возмущению нет предела! Данную листовку раскидали по почтовым ящикам по улице Дзержинского. По телевизору показывали и говорили, что это фото сирийского мальчика. Неизвестные выдают его за украинского. Люди штампуют фейк и не знают, насколько информация достоверна. Сам факт появления данных листовок, это возмутительно!» — написал анонимно пользователь в группе «Лабытнанги Info».

Пост собрал много комментариев, в которых горожане сообщили, что это не первый случай. Жители других домов также получали провокационные карточки. «Тоже сегодня утром нашла такую листовку в почтовом ящике, Дзержинского дом 40», — написала Наталья Молоток. «В 12 ночи еще не было листовок, а утром в 6:30 были. Ходили ночью. Нужны съемки с камер», — добавила Дарья Мурзикова.

На сообщение отреагировала администрация города сообщив, что информация направлена в полицию для принятия мер. «Важно всем помнить, целью спецоперации является предотвращение геноцида русских в Донбассе, русскоязычного населения Украины. Появившиеся данные о готовящейся украинской агрессии на Донбассе и в Крыму вынудили правительство страны принять решение о начале спецоперации», — подчеркнули в мэрии.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 24 февраля дал указ о начале спецоперации на Украине. По словам главы государства, она несет освободительный характер. Цель операции — защитить от геноцида население Донбасса, а не оккупировать территорию Украины.

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Жители Лабытнанги (ЯНАО) начали массово находить провокационные листовки, которые неизвестные подкидывают в почтовые ящики. На фейковых листовках изображен покалеченный мальчик из Сирии, которого провокаторы пытаются выдать за украинского жителя, сообщают горожане в соцсети «ВКонтакте». «Моему возмущению нет предела! Данную листовку раскидали по почтовым ящикам по улице Дзержинского. По телевизору показывали и говорили, что это фото сирийского мальчика. Неизвестные выдают его за украинского. Люди штампуют фейк и не знают, насколько информация достоверна. Сам факт появления данных листовок, это возмутительно!» — написал анонимно пользователь в группе «Лабытнанги Info». Пост собрал много комментариев, в которых горожане сообщили, что это не первый случай. Жители других домов также получали провокационные карточки. «Тоже сегодня утром нашла такую листовку в почтовом ящике, Дзержинского дом 40», — написала Наталья Молоток. «В 12 ночи еще не было листовок, а утром в 6:30 были. Ходили ночью. Нужны съемки с камер», — добавила Дарья Мурзикова. На сообщение отреагировала администрация города сообщив, что информация направлена в полицию для принятия мер. «Важно всем помнить, целью спецоперации является предотвращение геноцида русских в Донбассе, русскоязычного населения Украины. Появившиеся данные о готовящейся украинской агрессии на Донбассе и в Крыму вынудили правительство страны принять решение о начале спецоперации», — подчеркнули в мэрии. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 24 февраля дал указ о начале спецоперации на Украине. По словам главы государства, она несет освободительный характер. Цель операции — защитить от геноцида население Донбасса, а не оккупировать территорию Украины.
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