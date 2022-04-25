Врач Зверев: коронавирус привел к вспышке смертельной инфекции

Американские вакцины от COVID — сильная нагруцзка на организм, считает Виталий Зверев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вспышка острого гепатита неизвестного происхождения в странах Европы и Америки может быть связана с коронавирусом и вакцинацией. Таким мнением с URA.RU поделился микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

«Нет серьезных научных данных, но, судя по тому, что дети были или привитые, или переболевшие COVID, это как-то связано. Я думаю, это аутоиммунный гепатит, который вызван вакцинацией. Их прививали американскими вакцинами. Там очень высокая нагрузка белка коронавируса. Может он вызвал такие аутоиммунные реакции, но точно пока сказать нельзя. Нужны научные данные, они пока не публиковались, но очень похоже на это», — сказал Виталий Зверев.

Он отметил, что выявленное заболевание не является вирусным гепатитом. «Вирус, который вызывает это заболевание, не обнаружен, значит, скорее всего, это аутоиммунная реакция. Роспотребнадзор сказал, что у нас в России пока этого нет. Но мы же использовали и другие вакцины, и другое лечение, и детей к вакцинации пока не привлекали», — объяснил микробиолог. Академик считает, что летальные случаи требуют дополнительного изучения. «Эти дети наверняка страдали какими-то хроническими заболеваниями или были склонны к каким-то аутоиммунным процессам», — заключил эксперт.

В 12 странах выявлено порядка 170 заболевших гепатитом неизвестной этиологии. Зарегистрированы первые летальные случаи. Болеют дети в возрасте до 10 лет. В России, по данным Роспотребнадзора, это заболевание не встречалось.

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