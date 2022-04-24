Роспотребнадзор не выявил в России нового «детского» гепатита

Случаев гепатита неизвестного происхождения в России нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Случаев заболевания новым гепатитом неизвестного происхождения в России не выявлено. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии; заболевшие — дети до 10 лет.

«По состоянию на 24 апреля 2022 года, случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено. Для предупреждения риска завоза инфекции … принимается комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах», — заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. Сообщение ведомства приводит ТАСС.

По данным санврачей, риск завоза инфекции низок, так как с большинством стран, где выявлены случаи заболевания, авиасообщение в данный момент ограничено. На данный момент, как ранее сообщала ВОЗ, зарегистрированы 169 случаев «детского» гепатита в 11 странах Европы и в одной стране Америки.

У всех заболевших фиксируется острый гепатит, часто с желтухой, которому предшествуют симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Происхождение вируса сейчас устанавливается.