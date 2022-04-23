23 апреля 2022

ВОЗ заявила о заражениях гепатитом неизвестного происхождения

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Случаи заражения были выявлены в 12 странах Фото:

Зарегистрировано более 150 случаев заражения детей острым гепатитом неизвестного происхождения. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«По состоянию на 21 апреля 2022 года было зарегистрировано по меньшей мере 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения [у детей] в 11 странах Европейского региона ВОЗ и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки», — заявили в ВОЗ, передает РИА «Новости». Уточняется, что больше всего заражений было выявлено в Великобритании, количество которых достигло 114.

Ранее сообщалось, что в Африке появились новые случаи заражения лихорадкой Эбола. Их обнаружили на северо-западе Демократической Республики Конго.

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Зарегистрировано более 150 случаев заражения детей острым гепатитом неизвестного происхождения. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «По состоянию на 21 апреля 2022 года было зарегистрировано по меньшей мере 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения [у детей] в 11 странах Европейского региона ВОЗ и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки», — заявили в ВОЗ, передает РИА «Новости». Уточняется, что больше всего заражений было выявлено в Великобритании, количество которых достигло 114. Ранее сообщалось, что в Африке появились новые случаи заражения лихорадкой Эбола. Их обнаружили на северо-западе Демократической Республики Конго.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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