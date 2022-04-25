Госдума рассмотрит идеи по изменению жизни иноагентов

В Госдуму внесли законопроект ужесточающий надзор за иноагентами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Госдуму внесли законопроект, расширяющий список лиц, которые могут быть признаны иностранными агентами на территории РФ. Соответствующий пакет документов опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности РФ.

«Законопроект „О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием“ зарегистрирован и направлен Председателю Государственной Думы», — сообщается на сайте ведомства. Из документа следует, что новые правила расширят список физических и юридических лиц, а также общественных объединений, которые могут быть признаны иноагентами на территории РФ.

Ранее URA.RU сообщало о том, что комиссия Госдумы разработала законопроект, включающий в себя все поправки об иностранных агентах, которые вносились в ряд российских законов ранее. По новым правилам иноагентом смогут признать всех, кто помогает вести деятельность другим агентам, в том числе их родственников, учредителей и сотрудников, уточнял один из авторов законопроекта. Также наделять этим статусом предлагается не только получающих финансирование из-за рубежа, а всех, кто «попал под иностранное влияние».