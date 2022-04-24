В России предлагают расширить закон об иностранных агентах

В России предлагают признавать иноагентами любые лица, на которых влияют из-за рубежа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Иноагенты РФ

В Госдуму РФ собираются внести законопроект, в котором будет содержаться новое определение того, кто может быть признан иностранным агентом на территории России. Соответствующая инициатива была разработана депутатами от фракций «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и члены Совета Федераций.

Закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» будет включать в себя все поправки об иностранных агентах, которые вносились в ряд законов ранее, сообщил «Известиям» один из авторов документа, депутат от ЛДПР Андрей Луговой. В случае принятия законопроекта иноагентом смогут признать любые российские или иностранные физические и юридические лица, а также общественные объединения, действующие без образования юрлица.

Новый законопроект ставит под угрозу предпринимателей и компании, способные оказывать влияние на деятельность юридических или физических лиц, отметил Луговой. Таким образом, иноагентом смогут признать всех, кто помогает вести деятельность другим агентам, в том числе их родственники, учредители и сотрудники, уточнил он.

Признание иноагентом будет происходить в случае, если лицо получает иностранную поддержку или находится под иностранным влиянием. Также рискуют попасть в реестр иноагентов те, кто осуществляют политическую деятельность или сбор информации в области военно-технической деятельности России, которые можно использовать против ее безопасности.

«Законопроект может быть внесен в Госдуму 25 или 26 апреля», — рассказал Луговой. По словам парламентария, закон стал необходим в связи с «растущим вниманием недружественных стран» к внутренней политике России и ее гражданам.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нужно доработать закон об иностранных агентах. В марте Андрей Луговой анонсировал инициативу, предполагающую ужесточение наказаний для иноагентов.

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