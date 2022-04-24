Пермская компания предлагает заводам заменить импортных роботов

25 апреля 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

Пермские роботы могут заменить импортных на российских заводах (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Пермское предприятие «Роботех» разработало новую линейку промышленных роботов. Они, по заявлению производителя, способны конкурировать с продукцией ведущих мировых компаний. Машины могут заниматься сваркой, ковкой, нанесением этикеток, сортировкой и отбраковкой деталей. По словам директора компании Дениса Сатдинова, «Роботех» обладает многолетним проектным опытом в области мехатроники и промышленного программирования. «Благодаря этому мы создали доступный проверенный продукт, ничуть не уступающий по своим характеристикам импортным аналогам. В существующих условиях ключевое преимущество нашего оборудования — это импортонезависимость, поскольку 90% комплектующих, в том числе и ПО, мы изготавливаем сами, что позволяет свести к минимуму затраты на производство», — цитирует Сатдинова сайт правительства Пермского края. Сейчас отечественные производители активно занимаются импортозамещением: создают аналоги лекарств, находят альтернативу зарубежным продуктовым ингредиентам, открывают производства во всех сферах промышленности. К этому их подтолкнули санкции западных стран, которые таким образом отвечают на спецоперацию РФ по демилитаризации Украины. Лидеры Запада, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей российской экономике, социальной и гуманитарной сфере. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Пермское предприятие «Роботех» разработало новую линейку промышленных роботов. Они, по заявлению производителя, способны конкурировать с продукцией ведущих мировых компаний. Машины могут заниматься сваркой, ковкой, нанесением этикеток, сортировкой и отбраковкой деталей. По словам директора компании Дениса Сатдинова, «Роботех» обладает многолетним проектным опытом в области мехатроники и промышленного программирования. «Благодаря этому мы создали доступный проверенный продукт, ничуть не уступающий по своим характеристикам импортным аналогам. В существующих условиях ключевое преимущество нашего оборудования — это импортонезависимость, поскольку 90% комплектующих, в том числе и ПО, мы изготавливаем сами, что позволяет свести к минимуму затраты на производство», — цитирует Сатдинова сайт правительства Пермского края. Сейчас отечественные производители активно занимаются импортозамещением: создают аналоги лекарств, находят альтернативу зарубежным продуктовым ингредиентам, открывают производства во всех сферах промышленности. К этому их подтолкнули санкции западных стран, которые таким образом отвечают на спецоперацию РФ по демилитаризации Украины. Лидеры Запада, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей российской экономике, социальной и гуманитарной сфере.