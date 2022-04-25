Завод теневого мэра Перми увеличил прибыль более, чем в два раза

Владимир Плотников является одним из бенефициаров «Камского кабеля» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

ООО «Камский кабель», одним из собственников которого является самый богатый депутат гордумы Перми Владимир Плотников, улучшило финансовые показатели. По итогам 2021 года предприятие увеличило чистую прибыль более, чем в два раза. Финансовая отчетность опубликована на сайте Audit-it.ru

«Выручка: 27,1 млрд рублей; чистая прибыль: 156,2 млн рублей», — указано в отчете. Годом ранее выручка «Камского кабеля» составила 19,6 млрд рублей, а чистая прибыль — 75,1 млн рублей. «Камкабель» производит кабельно-проводниковую продукцию для различных отраслей промышленности и является одним из крупнейших по объему выпускаемой продукции кабельных заводов России и стран СНГ.

Предприятие принадлежит ООО «Кабель Технологии Инновации». Его учредителями являются Владимир Плотников, президент «Камкабеля» Владимир Шарыгин, спортивный функционер Сергей Кущенко и бизнесмен Ривхат Ибрагимов, а также ООО «Объединенная кабельная компания», указано в СБИС.

В пермской политтусовке Плотникова негласно называют теневым мэром. Он же несколько лет подряд занимает лидирующее место по уровню доходов среди депутатов Пермской городской думы. Так, по итогам 2020 года Плотников задекларировал 218,5 млн рублей.