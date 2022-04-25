Times: Джонсон может уйти в отставку из-за вечеринки в пандемию

Джонсон может поплатиться карьерой за вечеринки во время карантина, считают в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Расследование правительства Великобритании по делу о нарушении режима самоизоляции премьер-министром Борисом Джонсоном может привести к отставке политика. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на источники в кабинете министров. Доклад о вечеринках Джонсона подготовила сотрудница аппарата британского правительства Сью Грей.

«Отчет Сью обличителен. Он невероятно усложнит жизнь премьер-министру», — заявил источник издания. Он также указал на давление, с которым сталкивается сама сотрудница аппарата. «На нее [Сью Грей] оказывается огромное давление — ее доклада может быть достаточно, чтобы покончить с ним [Борисом Джонсоном]. Ни один чиновник еще не оказывался в подобном положении», — поделился источник.

Ранее стало известно, что полиция Лондона расследует 12 мероприятий, проведенных в правительственных зданиях во время карантина. Премьер-министр Британии присутствовал как минимум на шести из них. За участие в одном из мероприятий Джонсона уже оштрафовали, уточняли в СМИ.