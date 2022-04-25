Times: Джонсон может уйти в отставку из-за вечеринки в пандемию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, флаг великобритании, юнион джек, английский флаг, union jack
Джонсон может поплатиться карьерой за вечеринки во время карантина, считают в СМИ Фото:

Расследование правительства Великобритании по делу о нарушении режима самоизоляции премьер-министром Борисом Джонсоном может привести к отставке политика. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на источники в кабинете министров. Доклад о вечеринках Джонсона подготовила сотрудница аппарата британского правительства Сью Грей.

«Отчет Сью обличителен. Он невероятно усложнит жизнь премьер-министру», — заявил источник издания. Он также указал на давление, с которым сталкивается сама сотрудница аппарата. «На нее [Сью Грей] оказывается огромное давление — ее доклада может быть достаточно, чтобы покончить с ним [Борисом Джонсоном]. Ни один чиновник еще не оказывался в подобном положении», — поделился источник.

Ранее стало известно, что полиция Лондона расследует 12 мероприятий, проведенных в правительственных зданиях во время карантина. Премьер-министр Британии присутствовал как минимум на шести из них. За участие в одном из мероприятий Джонсона уже оштрафовали, уточняли в СМИ.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Расследование правительства Великобритании по делу о нарушении режима самоизоляции премьер-министром Борисом Джонсоном может привести к отставке политика. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на источники в кабинете министров. Доклад о вечеринках Джонсона подготовила сотрудница аппарата британского правительства Сью Грей. «Отчет Сью обличителен. Он невероятно усложнит жизнь премьер-министру», — заявил источник издания. Он также указал на давление, с которым сталкивается сама сотрудница аппарата. «На нее [Сью Грей] оказывается огромное давление — ее доклада может быть достаточно, чтобы покончить с ним [Борисом Джонсоном]. Ни один чиновник еще не оказывался в подобном положении», — поделился источник. Ранее стало известно, что полиция Лондона расследует 12 мероприятий, проведенных в правительственных зданиях во время карантина. Премьер-министр Британии присутствовал как минимум на шести из них. За участие в одном из мероприятий Джонсона уже оштрафовали, уточняли в СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...