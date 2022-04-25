Иммунолог раскрыл, сколько COVID может жить в тканях человека

26 апреля 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Коронавирус может проникать в любые человеческие органы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Коронавирус может находиться в органах и тканях человека до нескольких месяцев. Об этом URA.RU рассказал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Есть прямое поражение вирусом тканей и органов. Он там может долго сохраняться месяцами. SARS-CoV-2 остается в тех тканях, которые изначально поражает. Он проникает в клетки сосудов и легких. Он может быть везде, где угодно практически. Главным образом в легких, в слизистой дыхательных путей, сердечной мышце, нервной ткани и почках», — сказал Николай Крючков. По его словам, такой процесс может наблюдаться не у всех больных коронавирусом. «Вряд ли у более-менее здоровых людей несколько месяцев коронавирус будет пребывать в организме. Но бывают отклонения, когда есть иммунодефициты, в том числе лекарственные, врожденные изменения, или если человек принимает гормоны, или после трансплантации», — отметил иммунолог. Вирусолог, инфекционист Николай Малышев выразил похожее мнение. «Коронавирус действительно может сохраняться в некоторых органах и тканях. В свое время все удивлялись — были люди, которые выздоравливали после лихорадки Эбола, а потом у них опять случалось обострение. Оказалось, что в глазных яблоках и тестикулах этот вирус может сохраняться долгое время. Есть общий принципы существования вирусов» — объяснил эксперт. Он не исключил, что коронавирус также может сохраняться в этих органах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Коронавирус может находиться в органах и тканях человека до нескольких месяцев. Об этом URA.RU рассказал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Есть прямое поражение вирусом тканей и органов. Он там может долго сохраняться месяцами. SARS-CoV-2 остается в тех тканях, которые изначально поражает. Он проникает в клетки сосудов и легких. Он может быть везде, где угодно практически. Главным образом в легких, в слизистой дыхательных путей, сердечной мышце, нервной ткани и почках», — сказал Николай Крючков. По его словам, такой процесс может наблюдаться не у всех больных коронавирусом. «Вряд ли у более-менее здоровых людей несколько месяцев коронавирус будет пребывать в организме. Но бывают отклонения, когда есть иммунодефициты, в том числе лекарственные, врожденные изменения, или если человек принимает гормоны, или после трансплантации», — отметил иммунолог. Вирусолог, инфекционист Николай Малышев выразил похожее мнение. «Коронавирус действительно может сохраняться в некоторых органах и тканях. В свое время все удивлялись — были люди, которые выздоравливали после лихорадки Эбола, а потом у них опять случалось обострение. Оказалось, что в глазных яблоках и тестикулах этот вирус может сохраняться долгое время. Есть общий принципы существования вирусов» — объяснил эксперт. Он не исключил, что коронавирус также может сохраняться в этих органах.