Правозащитник предупредил о необычном штрафе для водителей

26 апреля 2022 в 05:06 Размер текста - 17 +

Б\у резину можно продать скупщикам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За неправильную утилизацию покрышек автовладельцам придется заплатить штраф до двух тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. «В Кодексе об административных правонарушениях есть есть штраф за неправильную утилизацию покрышек. Для физлиц это от одной до двух тысяч рублей. На юрлиц накладывается очень большой штраф от 100 до 250 тысяч рублей. Плюс, деятельность юрлица могут приостановить. Поэтому обращение с покрышками у компаний очень аккуратное. Они их утилизируют, сдают в спецкомпании. Что касается физлиц, то до сих пор наблюдается такой безответственный подход, когда люди просто выбрасывают на помойку, в мусорку, или ставили рядом», — сказал Петр Шкуматов. Автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов объяснил, почему за неправильную утилизацию предусмотрено наказание. «Огромные штрафы, потому что резина перегнивает порядка 200 лет, если я не ошибаюсь, или намного больше. Выкидывать ее в окружающую среду и загрязнять ни в коем случае нельзя», — отметил собеседник агентства. Шкуматов отметил, что сейчас б\у резину скупают для последующего восстановления, так как купить новую довольно дорого. «Приваривают протектор и продают дешевле. Шиномонтажи предлагают водителю оставить изношенные колеса у них и позже продают их скупщикам», — сообщил эксперт. По его словам, если резину восстановили качественно, она сможет прослужить еще пару сезонов. «Если же делать тяп-ляп, в кустарных условиях, то ездить на такой резине опасно. Но самое неприятное, что автовладелец не может убедиться в том, что ему продают качественно восстановленную резину. Я бы рекомендовал покупать либо б/у резину без манипуляций, либо восстановленную резину там, где ее действительно качественно делают», — заключил спикер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

За неправильную утилизацию покрышек автовладельцам придется заплатить штраф до двух тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. «В Кодексе об административных правонарушениях есть есть штраф за неправильную утилизацию покрышек. Для физлиц это от одной до двух тысяч рублей. На юрлиц накладывается очень большой штраф от 100 до 250 тысяч рублей. Плюс, деятельность юрлица могут приостановить. Поэтому обращение с покрышками у компаний очень аккуратное. Они их утилизируют, сдают в спецкомпании. Что касается физлиц, то до сих пор наблюдается такой безответственный подход, когда люди просто выбрасывают на помойку, в мусорку, или ставили рядом», — сказал Петр Шкуматов. Автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов объяснил, почему за неправильную утилизацию предусмотрено наказание. «Огромные штрафы, потому что резина перегнивает порядка 200 лет, если я не ошибаюсь, или намного больше. Выкидывать ее в окружающую среду и загрязнять ни в коем случае нельзя», — отметил собеседник агентства. Шкуматов отметил, что сейчас б\у резину скупают для последующего восстановления, так как купить новую довольно дорого. «Приваривают протектор и продают дешевле. Шиномонтажи предлагают водителю оставить изношенные колеса у них и позже продают их скупщикам», — сообщил эксперт. По его словам, если резину восстановили качественно, она сможет прослужить еще пару сезонов. «Если же делать тяп-ляп, в кустарных условиях, то ездить на такой резине опасно. Но самое неприятное, что автовладелец не может убедиться в том, что ему продают качественно восстановленную резину. Я бы рекомендовал покупать либо б/у резину без манипуляций, либо восстановленную резину там, где ее действительно качественно делают», — заключил спикер.