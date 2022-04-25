Клип Клавы Коки про бывших набрал 30 млн просмотров

26 апреля 2022 в 03:39 Размер текста - 17 +

Клип на песню «Ла ла ла» стал самым дорогим клипом певицы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Клип на песню «Ла ла ла» певицы из Екатеринбурга Клавы Коки набрал 30 млн просмотров. Новостью с подписчиками певица поделилась в соцсетях. Песню «Ла ла ла» Клава Кока посвятила бывшим. В клипе, премьера которого состоялась полгода назад, певица в образе герцогини приезжает в музей бывших и вспоминает тех, с кем была в отношениях. В конце ролика прилетает дракон и сжигает здание. В ролике снялись кумир детства Клавы Коки певица Глюкоза, блогер Ида Галич и медийный психолог Юлия Яновская. «Мне кажется, мы [с режиссером] в очередной раз подняли высокую планку. Уж разбивать статуи битой и запустить огнедышащего дракона в замок — это мощно. Самый шикарный и дорогущий клип в моей карьере. Настоящая сказка! Вы будете в шоке от масштаба. Это теперь мой любимый клип», — делилась после премьеры Клава Кока. Клип на песню «Ла ла ла» с 30 млн просмотров не самый просматриваемый на канале у певицы. Больше всего просмотров у клипа на песню «Покинула чат» — 136 млн. Клава Кока (Клавдия Высокова) — екатеринбургская певица Фото: официальная группа Клавы Коки, vk.com Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Клип на песню «Ла ла ла» певицы из Екатеринбурга Клавы Коки набрал 30 млн просмотров. Новостью с подписчиками певица поделилась в соцсетях. Песню «Ла ла ла» Клава Кока посвятила бывшим. В клипе, премьера которого состоялась полгода назад, певица в образе герцогини приезжает в музей бывших и вспоминает тех, с кем была в отношениях. В конце ролика прилетает дракон и сжигает здание. В ролике снялись кумир детства Клавы Коки певица Глюкоза, блогер Ида Галич и медийный психолог Юлия Яновская. «Мне кажется, мы [с режиссером] в очередной раз подняли высокую планку. Уж разбивать статуи битой и запустить огнедышащего дракона в замок — это мощно. Самый шикарный и дорогущий клип в моей карьере. Настоящая сказка! Вы будете в шоке от масштаба. Это теперь мой любимый клип», — делилась после премьеры Клава Кока. Клип на песню «Ла ла ла» с 30 млн просмотров не самый просматриваемый на канале у певицы. Больше всего просмотров у клипа на песню «Покинула чат» — 136 млн.