25 апреля 2022

Клип Клавы Коки про бывших набрал 30 млн просмотров

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Клава Кока на Deli Music Day. Екатеринбург, клава кока
Клип на песню «Ла ла ла» стал самым дорогим клипом певицы Фото:

Клип на песню «Ла ла ла» певицы из Екатеринбурга Клавы Коки набрал 30 млн просмотров. Новостью с подписчиками певица поделилась в соцсетях.

Песню «Ла ла ла» Клава Кока посвятила бывшим. В клипе, премьера которого состоялась полгода назад, певица в образе герцогини приезжает в музей бывших и вспоминает тех, с кем была в отношениях. В конце ролика прилетает дракон и сжигает здание. В ролике снялись кумир детства Клавы Коки певица Глюкоза, блогер Ида Галич и медийный психолог Юлия Яновская.

«Мне кажется, мы [с режиссером] в очередной раз подняли высокую планку. Уж разбивать статуи битой и запустить огнедышащего дракона в замок — это мощно. Самый шикарный и дорогущий клип в моей карьере. Настоящая сказка! Вы будете в шоке от масштаба. Это теперь мой любимый клип», — делилась после премьеры Клава Кока.

Клип на песню «Ла ла ла» с 30 млн просмотров не самый просматриваемый на канале у певицы. Больше всего просмотров у клипа на песню «Покинула чат» — 136 млн.

Клава Кока (Клавдия Высокова) — екатеринбургская певица
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Клип на песню «Ла ла ла» певицы из Екатеринбурга Клавы Коки набрал 30 млн просмотров. Новостью с подписчиками певица поделилась в соцсетях. Песню «Ла ла ла» Клава Кока посвятила бывшим. В клипе, премьера которого состоялась полгода назад, певица в образе герцогини приезжает в музей бывших и вспоминает тех, с кем была в отношениях. В конце ролика прилетает дракон и сжигает здание. В ролике снялись кумир детства Клавы Коки певица Глюкоза, блогер Ида Галич и медийный психолог Юлия Яновская. «Мне кажется, мы [с режиссером] в очередной раз подняли высокую планку. Уж разбивать статуи битой и запустить огнедышащего дракона в замок — это мощно. Самый шикарный и дорогущий клип в моей карьере. Настоящая сказка! Вы будете в шоке от масштаба. Это теперь мой любимый клип», — делилась после премьеры Клава Кока. Клип на песню «Ла ла ла» с 30 млн просмотров не самый просматриваемый на канале у певицы. Больше всего просмотров у клипа на песню «Покинула чат» — 136 млн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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