Челябинский военный напал на полицейского

Военнослужащий находился в нетрезвом состоянии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинский военнослужащий в нетрезвом состоянии напал на полицейского и ударил его стулом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного суда, нападение произошло в больнице, в которую военный был доставлен для прохождения медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в крови.

«Военнослужащий был доставлен сотрудниками полиции в помещение приемного покоя для прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Не желая проходить медицинское освидетельствование, а также избежать привлечения к ответственности взял двумя руками деревянный стул и нанес им лейтенанту полиции удар по левой руке, которую тот выставил вперед, пытаясь защититься», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В суде добавили, что в результате нападения полицейский получил ушиб руки. В области ладони появилась гематома.

Военнослужащему назначен штраф в сумме 50 тысяч рублей. Приговор огласили в присутствии личного состава войсковой части.