25 апреля 2022

Челябинский военный напал на полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной призывной пункт. Курган, призыв, призывники, новобранцы, военкомат, вооруженные силы, призывная кампания, армия, военный комиссариат по курганской области, служба в армии
Военнослужащий находился в нетрезвом состоянии Фото:

Челябинский военнослужащий в нетрезвом состоянии напал на полицейского и ударил его стулом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного суда, нападение произошло в больнице, в которую военный был доставлен для прохождения медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в крови.

«Военнослужащий был доставлен сотрудниками полиции в помещение приемного покоя для прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Не желая проходить медицинское освидетельствование, а также избежать привлечения к ответственности взял двумя руками деревянный стул и нанес им лейтенанту полиции удар по левой руке, которую тот выставил вперед, пытаясь защититься», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В суде добавили, что в результате нападения полицейский получил ушиб руки. В области ладони появилась гематома.

Военнослужащему назначен штраф в сумме 50 тысяч рублей. Приговор огласили в присутствии личного состава войсковой части.

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Челябинский военнослужащий в нетрезвом состоянии напал на полицейского и ударил его стулом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного суда, нападение произошло в больнице, в которую военный был доставлен для прохождения медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в крови. «Военнослужащий был доставлен сотрудниками полиции в помещение приемного покоя для прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Не желая проходить медицинское освидетельствование, а также избежать привлечения к ответственности взял двумя руками деревянный стул и нанес им лейтенанту полиции удар по левой руке, которую тот выставил вперед, пытаясь защититься», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В суде добавили, что в результате нападения полицейский получил ушиб руки. В области ладони появилась гематома. Военнослужащему назначен штраф в сумме 50 тысяч рублей. Приговор огласили в присутствии личного состава войсковой части.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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