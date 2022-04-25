В Курганскую область не пустили тонны свежего перца

В регион пытались провезти более 15 тонн перца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганскую область пытались незаконно провезти более 15 тонн перца и 19 тонн свеклы. Данная информация размещена на сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«На пункте пропуска „Петухово“ (Петуховский район Курганской области) пресечены две попытки ввоза на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан почти 35 тонн свежих овощей. [В регион пытались ввезти] партию перца свежего (более 15,6 тонн) и партию свеклы (19 т свеклы)», — указано в сообщении.

На упаковке отсутствовала необходимая маркировка. Специалисты управления запретили провоз овощей. Перевозчиков привлекли к административной ответственности за нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции.

В октябре 2021 года в регионе не пустили более 76 тонн сладкого перца. Несколько партий овощей вернули в Казахстан.