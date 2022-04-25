Курганские депутаты приняли новые ограничения для магазинов

Новые ограничения, связанные с продажей алкоголя, будут действовать с 1 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области с 1 сентября сократят время продажи алкоголя в магазинах до 22:00. Это решение было принято 26 апреля на заседании облдумы, передает корреспондент URA.RU.

«[Занокопроект] разработан на основании обращений правоохранительных органов. В 2021 году более 3,5 тыс. было совершено в состоянии алкогольного опьянения. <…> Предлагается <…> установить ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции с 22:00 до 08:00 по местному времени», — представил законопроект депутат облдумы Евгений Кафеев.

Депутат отметил, что сейчас в регионе запрещено продавать алкоголь после 23:00. Закон был принят в двух чтениях. Он начнет действовать с 1 сентября.

Ранее авторы законопроекта объясняли, что дополнительные ограничения по времени продажи алкоголя уже были установлены в более 50 субъектах России. После этого прошли общественные обсуждения по теме.