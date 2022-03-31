31 марта 2022

В Курганской области хотят сократить время продажи алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Курган, алкоголизм, виски, алкоголь, бутылки, стеклотара, рюмки, вино, суррогатный алкоголь
Новое ограничение по продаже алкоголя планируют ввести с 1 сентября Фото:

В Курганской области планируют с 1 сентября запретить продажу алкоголя после 22:00. Соответствующий законопроект размещен на сайте «Оценка регулирующего воздействия Курганской области».

«Проектом закона предусматривается ограничение на территории Курганской области времени розничной продажи алкогольной продукции — с 22 часов до 8 часов по местному времени. <…> В настоящее время <…> не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени», — указано в законопроекте, у которого не указан его автор.

Авторы законопроекта объясняют, что дополнительные ограничения по времени продажи алкоголя уже были установлены в более 50 субъектах России. Законопроект отправили на оценку представителям областного департамента экономического развития. Сотрудников ведомства просят провести публичное обсуждение закона. Также им нужно предоставить депутатам информацию о возможных рисках, связанных с принятием законопроекта.

Ранее депутаты областной думы предлагали ужесточить наказание для продавцов алкоголя. За нарушение продажи алкоголя предпринимателей предлагали наказывать приостановлением работы на 90 дней и конфискацией продукции.

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В Курганской области планируют с 1 сентября запретить продажу алкоголя после 22:00. Соответствующий законопроект размещен на сайте «Оценка регулирующего воздействия Курганской области». «Проектом закона предусматривается ограничение на территории Курганской области времени розничной продажи алкогольной продукции — с 22 часов до 8 часов по местному времени. <…> В настоящее время <…> не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени», — указано в законопроекте, у которого не указан его автор. Авторы законопроекта объясняют, что дополнительные ограничения по времени продажи алкоголя уже были установлены в более 50 субъектах России. Законопроект отправили на оценку представителям областного департамента экономического развития. Сотрудников ведомства просят провести публичное обсуждение закона. Также им нужно предоставить депутатам информацию о возможных рисках, связанных с принятием законопроекта. Ранее депутаты областной думы предлагали ужесточить наказание для продавцов алкоголя. За нарушение продажи алкоголя предпринимателей предлагали наказывать приостановлением работы на 90 дней и конфискацией продукции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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