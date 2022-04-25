25 апреля 2022

Курганские росгвардейцы выехали к месту обнаружения боеприпасов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Крым., боеприпасы, снаряды
На берегу озера в Щучанском районе нашли несколько мешков снарядов Фото:

Сотрудники Росгвардии выехали на место обнаружения десятков снарядов на берегу озера в Щучанском районе Курганской области. Об этом сообщил глава регионального управления ведомства Андрей Быстров на заседании областной думы, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня в Щучье выехала группа. На берегу озера Окунево обнаружили несколько мешков с артиллерийскими снарядами различного калибра», — заявил Быстров.

Другие подробности в своем выступлении он раскрывать не стал. После выступления он покинул зал заседания.

Ранее на берегу озера в Щучье уже неоднократно находили боеприпасы со следами коррозии. Так, в августе 2021 года нашли 14 артиллерийских снарядов разного калибра. Часть из них представляли угрозу, поэтому взрывотехники их уничтожили. Снаряды, которые не содержали взрывчатых веществ, передали следственно-оперативной группе. Спустя два месяца на берегу озера нашли еще почти полсотни артиллерийских снарядов различного калибра со следами коррозии.

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Сотрудники Росгвардии выехали на место обнаружения десятков снарядов на берегу озера в Щучанском районе Курганской области. Об этом сообщил глава регионального управления ведомства Андрей Быстров на заседании областной думы, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня в Щучье выехала группа. На берегу озера Окунево обнаружили несколько мешков с артиллерийскими снарядами различного калибра», — заявил Быстров. Другие подробности в своем выступлении он раскрывать не стал. После выступления он покинул зал заседания. Ранее на берегу озера в Щучье уже неоднократно находили боеприпасы со следами коррозии. Так, в августе 2021 года нашли 14 артиллерийских снарядов разного калибра. Часть из них представляли угрозу, поэтому взрывотехники их уничтожили. Снаряды, которые не содержали взрывчатых веществ, передали следственно-оперативной группе. Спустя два месяца на берегу озера нашли еще почти полсотни артиллерийских снарядов различного калибра со следами коррозии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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