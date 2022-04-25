Курганские росгвардейцы выехали к месту обнаружения боеприпасов

На берегу озера в Щучанском районе нашли несколько мешков снарядов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники Росгвардии выехали на место обнаружения десятков снарядов на берегу озера в Щучанском районе Курганской области. Об этом сообщил глава регионального управления ведомства Андрей Быстров на заседании областной думы, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня в Щучье выехала группа. На берегу озера Окунево обнаружили несколько мешков с артиллерийскими снарядами различного калибра», — заявил Быстров.

Другие подробности в своем выступлении он раскрывать не стал. После выступления он покинул зал заседания.

Ранее на берегу озера в Щучье уже неоднократно находили боеприпасы со следами коррозии. Так, в августе 2021 года нашли 14 артиллерийских снарядов разного калибра. Часть из них представляли угрозу, поэтому взрывотехники их уничтожили. Снаряды, которые не содержали взрывчатых веществ, передали следственно-оперативной группе. Спустя два месяца на берегу озера нашли еще почти полсотни артиллерийских снарядов различного калибра со следами коррозии.