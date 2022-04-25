Прокурор Миасса выступил против земли под мусорный полигон

Протест депутаты должны рассмотреть за 10 дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокурор Миасса (Челябинская область) Алексей Путилов внес протест на решение городского собрания депутатов о выделении земельного участка под строительство мусоросортировочного комплекса. Новый участок сформирован с нарушениями, рассказала URA.RU старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

«Председателю собрания депутатов Миасского городского округа внесен протест, в котором потребовано отменить решение собрания от 25 марта 2022 года о корректировке генплана города в части изменения функционального назначения земельного участка, расположенного северо-западнее озера Песчаное. Данное решение противоречит требованиям федерального законодательства, поскольку в границах сформированного участка находится водный объект — Первая речка. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных участков», — рассказала Наталья Мамаева.

Кроме того, прокурор указал, что проект изменений генплана должен быть согласован с уполномоченными федеральными органами, так как на земельном участке планировалось ведение деятельности по размещению отходов, что может оказать негативное влияние на окружающую среду.

Протест внесен 22 апреля. Рассмотрен он должен быть в течение 10 дней. Ранее против строительства мусоросортировки недалеко от памятника природы «Хамитовские болота» выступили жители Миасс. Строить полигон собирался регоператор по обращению с отходами «Центр коммунального сервиса».

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