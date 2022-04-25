Проект НОВАТЭКа в ЯНАО рискует замедлиться из-за санкций

Компания работает над уточнением сроков и конфигурацией проекта Илья Московец

Новые санкции Евросоюза затруднили сотрудничество французской компании Technip Energies NV и НОВАТЭКа. Это может привести к значительному замедлению процесса работ над проектом «Арктик СПГ 2», заявил глава Technip Арно Петон.

«Санкции ЕС теперь более обращены к СПГ-продукции, СПГ-технологиям и сервисам, что делает реализацию проекта более сложной. Может быть, даже очень сложной», — приводит слова Петона издание Bloomberg.

«Арктик СПГ 2» второй крупный проект НОВАТЭКа по производству сжиженного газа. Три технологические линии, которые планируется построить в рамках его реализации, будут производить около 20 миллионов тонн в год.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России новые санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала нулевых и обострилось в последние месяцы. Однако по заявлениям российских властей предыдущие санкции также произвели негативный эффект на экономику стран западных соседей.