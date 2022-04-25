Махонин озвучил свои претензии к мэру Перми

Губернатора Пермского края Дмитрия Махонина не устраивает качество работы мэрии столицы региона в части земельных отношений. Об этом он заявил, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать первый год работы главы Перми Алексея Демкина, передает корреспондент URA.RU.
«Многие вопросы, которые вызывают у меня пока неудовлетворение — это вопросы земельных отношений. Этими вопросами должен заниматься мэр и заниматься энергично. Мы приняли решение забрать градостроительные полномочия — стало проще работать. Доказательством является 1 млн 300 тысяч кв. метров жилья», — заявил Махонин.
Губернатор отметил, что кроме строительства жилья необходимо обеспечивать город инфраструктурой. Он раскритиковал новые жилые комплексы «Арсенал» и «Гулливер», при строительстве которых, например, не были предусмотрены дороги и проезды, что создает проблемы для жителей. «Урок должен быть сделан. Надо жестче и строже подходить к процессам, которые происходят в городе», — констатировал Махонин, оценивая работу мэрии Перми.
Мэр Перми Николай Демкин, бывший гендиректор крупнейшего в городе застройщика АО «ПЗСП», был избран в марте 2021 года. С 30 ноября 2020 года он работал первым заместителем главы администрации Перми, а с 16 декабря 2020 временно исполняющим полномочия главы города. Решение о передаче градполномочий на уровень края заксобрание приняло в конце 2020 года. С 1 января 2021 года практически все решения в этой сфере принимают краевые власти. В марте 2022 года Дмитрий Махонин также говорил, что региональное правительство обсуждает вопрос передачи транспортных полномочий Перми на уровень края.
Губернатора Пермского края Дмитрия Махонина не устраивает качество работы мэрии столицы региона в части земельных отношений. Об этом он заявил, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать первый год работы главы Перми Алексея Демкина, передает корреспондент URA.RU. «Многие вопросы, которые вызывают у меня пока неудовлетворение — это вопросы земельных отношений. Этими вопросами должен заниматься мэр и заниматься энергично. Мы приняли решение забрать градостроительные полномочия — стало проще работать. Доказательством является 1 млн 300 тысяч кв. метров жилья», — заявил Махонин. Губернатор отметил, что кроме строительства жилья необходимо обеспечивать город инфраструктурой. Он раскритиковал новые жилые комплексы «Арсенал» и «Гулливер», при строительстве которых, например, не были предусмотрены дороги и проезды, что создает проблемы для жителей. «Урок должен быть сделан. Надо жестче и строже подходить к процессам, которые происходят в городе», — констатировал Махонин, оценивая работу мэрии Перми. Мэр Перми Николай Демкин, бывший гендиректор крупнейшего в городе застройщика АО «ПЗСП», был избран в марте 2021 года. С 30 ноября 2020 года он работал первым заместителем главы администрации Перми, а с 16 декабря 2020 временно исполняющим полномочия главы города. Решение о передаче градполномочий на уровень края заксобрание приняло в конце 2020 года. С 1 января 2021 года практически все решения в этой сфере принимают краевые власти. В марте 2022 года Дмитрий Махонин также говорил, что региональное правительство обсуждает вопрос передачи транспортных полномочий Перми на уровень края.