Махонин озвучил свои претензии к мэру Перми

Претензии к Алексею Демкину губернатор озвучил публично Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатора Пермского края Дмитрия Махонина не устраивает качество работы мэрии столицы региона в части земельных отношений. Об этом он заявил, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать первый год работы главы Перми Алексея Демкина, передает корреспондент URA.RU.

«Многие вопросы, которые вызывают у меня пока неудовлетворение — это вопросы земельных отношений. Этими вопросами должен заниматься мэр и заниматься энергично. Мы приняли решение забрать градостроительные полномочия — стало проще работать. Доказательством является 1 млн 300 тысяч кв. метров жилья», — заявил Махонин.

Губернатор отметил, что кроме строительства жилья необходимо обеспечивать город инфраструктурой. Он раскритиковал новые жилые комплексы «Арсенал» и «Гулливер», при строительстве которых, например, не были предусмотрены дороги и проезды, что создает проблемы для жителей. «Урок должен быть сделан. Надо жестче и строже подходить к процессам, которые происходят в городе», — констатировал Махонин, оценивая работу мэрии Перми.

Мэр Перми Николай Демкин, бывший гендиректор крупнейшего в городе застройщика АО «ПЗСП», был избран в марте 2021 года. С 30 ноября 2020 года он работал первым заместителем главы администрации Перми, а с 16 декабря 2020 временно исполняющим полномочия главы города. Решение о передаче градполномочий на уровень края заксобрание приняло в конце 2020 года. С 1 января 2021 года практически все решения в этой сфере принимают краевые власти. В марте 2022 года Дмитрий Махонин также говорил, что региональное правительство обсуждает вопрос передачи транспортных полномочий Перми на уровень края.

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