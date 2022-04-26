Кардиолог Беленков назвал 3 этапа поражения сердца при COVID

27 апреля 2022 в 05:09 Размер текста - 17 +

Состояние сердце ухудшается после коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Коронавирус способен поражать сердце в острый период инфекции, также инфекция воздействует на орган в первые 140 дней после болезни и усугубляет его состояние в долгосрочной перспективе. Об этом URA.RU рассказал кардиолог с 50-летним стажем, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков. «По сердцу есть три этапа. Первый — в ходе самой инфекции, когда есть прямое поражение мышцы сердца. В результате действия вируса развивается тяжелое нарушение ритма сердца. Могут провоцироваться коронарные нарушения, что приводит к декомпенсации, одышке и сердечной недостаточности. Второй — первые 140 дней после ковида. Это ситуация, когда через два — три месяца может возникнуть отсроченный миокардит, который тоже приводит к одышке, появлению отеков», — сказал Юрий Беленков. По словам, врача, риск появления такого нарушения повышается у пациентов, которые не соблюдали рекомендации. «Когда человек не принимает лекарств, которые были назначены ему при выписке, нарушает режим физической активности, может возникнуть отсроченный миокардит. Последствия очень долгосрочные и нехорошие, если не лечить, вплоть до инвалидности и хуже», — объяснил кардиолог. Во время последнего этапа ситуация может усугубиться новым заражением коронавирусом. «Третий — очень отсроченные проблемы с сердцем. Когда они возникли после COVID, усугубились в течение первых трех-четырех месяцев и потом они продолжаются у пациента. Это повышенное давление, поражение сердца и прочее. Главная особенность этого этапа — пациент может повторно заразиться коронавирусом, если не пройдет вакцинацию», — подчеркнул академик РАН. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Коронавирус способен поражать сердце в острый период инфекции, также инфекция воздействует на орган в первые 140 дней после болезни и усугубляет его состояние в долгосрочной перспективе. Об этом URA.RU рассказал кардиолог с 50-летним стажем, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков. «По сердцу есть три этапа. Первый — в ходе самой инфекции, когда есть прямое поражение мышцы сердца. В результате действия вируса развивается тяжелое нарушение ритма сердца. Могут провоцироваться коронарные нарушения, что приводит к декомпенсации, одышке и сердечной недостаточности. Второй — первые 140 дней после ковида. Это ситуация, когда через два — три месяца может возникнуть отсроченный миокардит, который тоже приводит к одышке, появлению отеков», — сказал Юрий Беленков. По словам, врача, риск появления такого нарушения повышается у пациентов, которые не соблюдали рекомендации. «Когда человек не принимает лекарств, которые были назначены ему при выписке, нарушает режим физической активности, может возникнуть отсроченный миокардит. Последствия очень долгосрочные и нехорошие, если не лечить, вплоть до инвалидности и хуже», — объяснил кардиолог. Во время последнего этапа ситуация может усугубиться новым заражением коронавирусом. «Третий — очень отсроченные проблемы с сердцем. Когда они возникли после COVID, усугубились в течение первых трех-четырех месяцев и потом они продолжаются у пациента. Это повышенное давление, поражение сердца и прочее. Главная особенность этого этапа — пациент может повторно заразиться коронавирусом, если не пройдет вакцинацию», — подчеркнул академик РАН.