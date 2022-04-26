Союз «Строителей ЯНАО» намерен избавиться от глав организации

Союз «Строителей ЯНАО» не смог отстранить председателя Михаила Бабийчука Фото: Анна Майорова © URA.RU

Участники Союза «Строители ЯНАО» не смогли отстранить членов правления. Согласно решению арбитражного суда, председатель Михаил Бабийчук и его команда смогла убедить судью отменить принятое решение организации.

«Исковые требования Лохман Егора Владимировича, Бабийчука Михаила Владимировича, Чеховских Дмитрия Владимирович, Шлемкевич Наталии Николаевны удовлетворить. Признать недействительными (ничтожными) с момента принятия решения годового общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз „Строители Ямало-Ненецкого автономного округа“ от 23 апреля 2021 года», — говорится в тексте судебного решения.

Однако после этого Союз «Строители ЯНАО» подал апелляционную жалобу, которую судья удовлетворил и отменил решение суда первой инстанции. Но был принят новый судебный акт после принятия заявлений от членов правления организации. Дело будет рассматриваться в кассационном арбитражном суде.

Как добавляется в судебных документах, председатель и правление Союза «Строители ЯНАО» смогли оспорить данное решение, потому что оно было принято без включения в повестку дня, а следовательно не все члены организации были уведомлены об этом. Однако для данного решения был собран необходимый кворум, а также в суде члены организации заявили, что Михаил Бабийчук препятствовал включению в предварительную повестку данных вопросов, но это не помешало выбрать нового председателя в лице Владимира Савинова и членов правления.

Агентство обратилось за комментарием в СРО Союз «Строители ЯНАО». На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что директор СРО Союз «Строители ЯНАО» Николай Передереев подал в суд на организацию с целью оспорить свое незаконное увольнение. После принятия к производству заявления директора СРО Союза «Строители ЯНАО», были приняты обеспечительные меры, а именно суд запретил членам правления организации уволить главу Союза.

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