В Кремле рассказали о защите Путина в период спецоперации

Безопасность Путина всегда обеспечивается на должном уровне, заявили в Кремле Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Безопасность российского лидера Владимир Путина обеспечивается на необходимом уровне. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безопасность президента всегда обеспечивается на должном уровне. График, как вы видите, весьма напряженный», — передает РИА «Новости» слова Пескова.

Путин ранее объявил, что сотрудники ФСБ пресекли нападение террористической группы на российского журналиста. После стало известно, что украинские националисты пытались убить Владимира Соловьева, передает телеканал 360. По данным ФСБ, нападение планировала неонацистская организация National Socialism / White Power (запрещенная в России террористическая организация). Она выполняла указания Службы безопасности Украины. Соловьев отметил, что не знал о готовящемся на него покушении, уточняет RT.