Генпрокурор РФ раскрыл одну из причин стрельбы в вузе Перми

26 апреля 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

В Генпрокуратуре признали недостаточными меры безопасности, действующие в вузе Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Недостаточные меры по обеспечению безопасности стали одной из причин стрельбы в Пермском государственном университете. Аналогичные проблемы выявлены и в других регионах, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации. Его слова приводит агентство ТАСС. «Произошедшие в прошлом году трагедии в Казани, Перми, Санкт-Петербурге и Серпухове, связанные с вооруженными нападениями на учебные заведения, показали очевидную недостаточность мер по обеспечению безопасности детей», — сказал Краснов. Он отметил, что случаи умышленного занижения категории защищенности объектов образования выявлены практически в каждом регионе. Об этом проинформирован глава правительства РФ Михаил Мишустин. В сентябре 2021 года студент-первокурсник Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров открыл стрельбу на территории кампуса, в результате которой погибли шесть человек. После случившегося руководство вуза заверяло, что сигнализация в день нападения на кампус была исправна. Однако в ходе одного из судебных заседаний, где рассматривался вопрос о продлении ареста Бекмансурову, выяснилось обратное. Согласно показаниям свидетелей, в момент атаки на университет, они не слышали сирены, оповещающей об опасности. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Недостаточные меры по обеспечению безопасности стали одной из причин стрельбы в Пермском государственном университете. Аналогичные проблемы выявлены и в других регионах, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации. Его слова приводит агентство ТАСС. «Произошедшие в прошлом году трагедии в Казани, Перми, Санкт-Петербурге и Серпухове, связанные с вооруженными нападениями на учебные заведения, показали очевидную недостаточность мер по обеспечению безопасности детей», — сказал Краснов. Он отметил, что случаи умышленного занижения категории защищенности объектов образования выявлены практически в каждом регионе. Об этом проинформирован глава правительства РФ Михаил Мишустин. В сентябре 2021 года студент-первокурсник Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров открыл стрельбу на территории кампуса, в результате которой погибли шесть человек. После случившегося руководство вуза заверяло, что сигнализация в день нападения на кампус была исправна. Однако в ходе одного из судебных заседаний, где рассматривался вопрос о продлении ареста Бекмансурову, выяснилось обратное. Согласно показаниям свидетелей, в момент атаки на университет, они не слышали сирены, оповещающей об опасности.