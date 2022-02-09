Суд оставил напавшего на пермский вуз студента под арестом

Суд продлил срок ареста Бекмансурову Максим Анфалов © URA.RU

новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Напавший на Пермский государственный университет Тимур Бекмансуров останется под стражей до 22 мая. Судья Дзержинского райсуда Перми Елена Вяткина поддержала ходатайство следствия о продлении ему меры пресечения, передает корреспондент URA.RU. Сроки расследования по уголовному делу о стрельбе в вузе также продлены до 22 мая.

«Бекмансуров длительное время и тщательно готовился к совершению данных особо тяжких преступлений, планируя совершить убийство неограниченного круга лиц общеопасным способом, что свидетельствует о склонности его к совершению (неразборчиво). Данный вывод подтверждается тем, что Бекмансуров избрал посторонних, ранее незнакомых ему лиц, что свидетельствует о пренебрежительном отношении обвиняемого к жизни людей, об особом цинизме совершенных преступлений, явном противопоставлении себя обществу и государству», — зачитала судья выдержки из ходатайства следствия. По мнению силовиков, с которым согласился суд, Бекмансуров на свободе может скрыться от следствия или как-либо повлиять на ход расследования.

На суде выяснилось, что по показаниям свидетелей, они не слышали в момент атаки на вуз сирены, оповещающей об опасности. Из показаний Бекмансурова следует, что ружье он купил, чтобы расстрелять как можно больше людей, а затем быть убитым полицией. Во-вторых, он хотел покончить с собой. Подросток уже пытался сделать это летом 2021 года. От общения с прессой Бекмансуров отказался. На вопрос URA.RU о том, сожалеет ли он о содеянном, обвиняемый не ответил.

Срок содержания под стражей Бекмансурова истекал 20 февраля. 20 сентября 2021 года он устроил стрельбу в ПГНИУ, в результате которой шесть человек погибли, пострадали более 40. Экспертиза признала атаковавшего вуз студента вменяемым, свою вину в совершенном преступлении он полностью признал.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам