В Тюмени заработали с платных парковок вдвое меньше ожидаемого

Штраф за неоплату парковки составляет 2500 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские власти заработали за 2021 год на платных парковках более 17 млн рублей, при прогнозе в 38 млн. Об этом сообщается в документе «Об исполнении бюджета Тюмени за 2021 год».

«Низкое исполнение прогнозных показателей обусловлено переносом начала введения в эксплуатацию платных парковок с января 2021 года на ноябрь 2021 года», — указано в пояснительной записке к документу.

Стоимость парковок варьируется от 30 рублей до 45 рублей в час. Штраф за неоплату составит 2500 рублей. Первые платные парковки начали свою работу в Тюмени в 2016 году.

Ранее URA.RU писало о том, что администрация Тюмени расширила список тех, у кого есть право на бесплатную парковку. В список добавили автомобили чиновников, многодетных семей и электрокары.