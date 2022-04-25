25 апреля 2022

В Тюмени заработали с платных парковок вдвое меньше ожидаемого

© Служба новостей «URA.RU»
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Платные парковки. Тюмень, платная парковка, парковка платная
Штраф за неоплату парковки составляет 2500 рублей Фото:

Тюменские власти заработали за 2021 год на платных парковках более 17 млн рублей, при прогнозе в 38 млн. Об этом сообщается в документе «Об исполнении бюджета Тюмени за 2021 год».

«Низкое исполнение прогнозных показателей обусловлено переносом начала введения в эксплуатацию платных парковок с января 2021 года на ноябрь 2021 года», — указано в пояснительной записке к документу.

Стоимость парковок варьируется от 30 рублей до 45 рублей в час. Штраф за неоплату составит 2500 рублей. Первые платные парковки начали свою работу в Тюмени в 2016 году.

Ранее URA.RU писало о том, что администрация Тюмени расширила список тех, у кого есть право на бесплатную парковку. В список добавили автомобили чиновников, многодетных семей и электрокары.

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Тюменские власти заработали за 2021 год на платных парковках более 17 млн рублей, при прогнозе в 38 млн. Об этом сообщается в документе «Об исполнении бюджета Тюмени за 2021 год». «Низкое исполнение прогнозных показателей обусловлено переносом начала введения в эксплуатацию платных парковок с января 2021 года на ноябрь 2021 года», — указано в пояснительной записке к документу. Стоимость парковок варьируется от 30 рублей до 45 рублей в час. Штраф за неоплату составит 2500 рублей. Первые платные парковки начали свою работу в Тюмени в 2016 году. Ранее URA.RU писало о том, что администрация Тюмени расширила список тех, у кого есть право на бесплатную парковку. В список добавили автомобили чиновников, многодетных семей и электрокары.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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