В центре Ханты-Мансийска продается популярный ресторан

Ресторан полностью укомплектован персоналом и техникой Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Ханты-Мансийске выставили на продажу четырехэтажное здание, в котором находится популярный ресторан «Старый двор». За расположенное в центре города заведение просят 125 млн рублей, следует из объявления на сайте Avito.

«Несколько лет подряд ресторан признается лучшим на конкурсе, проводимом администрацией города. Так как объект продается со всей мебелью и оборудованием, предложение выглядит привлекательным», — говорится в тексте. Владельцы ресторана являются собственники здания. Кроме ресторана в нем находится сауна с бассейном и бильярдным залом.

Риэлтор, занимающийся продажей, подтвердил актуальность информации. «Ресторан действительно продается, собственники приняли решение уходить из региона. С санкциями это никак не связано», — рассказали в агентстве. На момент публикации связаться с собственниками заведения не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте больше года продается торгово-развлекательный центр «VIVALDI PLAZA». Покупателя для него не удается найти даже с дисконтом.