В Сургуте банк второй раз за год пытается продать убыточный ТРЦ

Стоимость торгового центра снижена более чем на 20% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте банк «Открытие» продает торговый центр, спроектированный голландским архитектором Эриком ван Эгераатом «VIVALDI PLAZA» (Вершина) за более чем полмиллиарда рублей. Информация об этом содержится на сайте коммерческих закупок «Росэлторг».

«ПАО „ФК Открытие“ организует электронный аукцион на повышение по продаже нежилого здания, принадлежащего на праве собственности, расположенного по адресу — город Сургут, ул. Генерала Иванова, д. 1. Общая площадь — 32 884,20 квадратных метра. Цена составляет 547 миллионов 689 тысяч рублей», — значится в информации об аукционе

Несколько лет назад цена актива финансовой корпорации была выше более чем на 20% и составляла 686 миллионов 400 тысяч рублей. Там располагается магазин «Магнит», фитнес-клуб, несколько ресторанов и «островки» с аксессуарами, около половины коммерческих площадей пустует.

Это уже вторая попытка «Открытия» за год продать пустующий ТРЦ общей площадью почти 32 тысячи квадратных метров. Ранее банк пытался реализовать «VIVALDI PLAZA» по сниженной цене через сервис объявления «Авито», но покупателей так и не нашлось.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте со скидкой продают ТРЦ голландского архитектора. По сообщению источника, активы не первый год переходят от владельца к владельцу, но у компаний нет интереса развивать торговый центр.