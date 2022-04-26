По традиции, после «Одуванчика» в городе включают остальные фонтаны Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми запустили первый в 2022 году фонтан «Одуванчик» на территории кампуса Пермского классического университета (ПГНИУ). Об этом с места сообщает корреспондент URA.RU.

Фонтан в ПГНИУ должны были включить в 17:00, однако запустили его немного раньше. По традиции, после «Одуванчика» в городе начинают включать все остальные фонтаны. Все они будут работать до середины осени.

Объект планировали запустить еще на прошлой неделе, однако тогда он еще полностью не оттаял. Перед включением фонтана преподаватели и студенты вуза провели небольшой субботник.

После «Одуванчика» в городе начинают запускать остальные фонтаны Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Перед включением фонтана, студенты и сотрудники вуза провели субботник Фото: Сергей Русанов © URA.RU