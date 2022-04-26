В Перми запустили первый фонтан. Фото, видео

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Запуск фонтана
По традиции, после «Одуванчика» в городе включают остальные фонтаны Фото:

В Перми запустили первый в 2022 году фонтан «Одуванчик» на территории кампуса Пермского классического университета (ПГНИУ). Об этом с места сообщает корреспондент URA.RU.

Фонтан в ПГНИУ должны были включить в 17:00, однако запустили его немного раньше. По традиции, после «Одуванчика» в городе начинают включать все остальные фонтаны. Все они будут работать до середины осени.

Объект планировали запустить еще на прошлой неделе, однако тогда он еще полностью не оттаял. Перед включением фонтана преподаватели и студенты вуза провели небольшой субботник.

Запуск фонтана "Одуванчик" ПГНИУ. Пермь
После «Одуванчика» в городе начинают запускать остальные фонтаны
Фото:
Запуск фонтана "Одуванчик" ПГНИУ. Пермь
Перед включением фонтана, студенты и сотрудники вуза провели субботник
Фото:

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В Перми запустили первый в 2022 году фонтан «Одуванчик» на территории кампуса Пермского классического университета (ПГНИУ). Об этом с места сообщает корреспондент URA.RU. Фонтан в ПГНИУ должны были включить в 17:00, однако запустили его немного раньше. По традиции, после «Одуванчика» в городе начинают включать все остальные фонтаны. Все они будут работать до середины осени. Объект планировали запустить еще на прошлой неделе, однако тогда он еще полностью не оттаял. Перед включением фонтана преподаватели и студенты вуза провели небольшой субботник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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