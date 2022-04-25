В Челябинске ФСБ поймала на взятках сотрудника оборонного завода

Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске начальник участка одного из цехов промышленного предприятия подозревается в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по области. По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, преступление сотрудники УФСБ региона выявили на местном подразделении тульского оборонного предприятия АО НПО «Сплав».

«По данным следствия, в 2019—2020 годах подозреваемый получил взятки в сумме более 300 тысяч рублей от работников предприятия, которым утверждал объемы работ, значительно превышавшие фактически выполненные. В отношении него возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. По данным СБИС, в Челябинске находится производство № 3 АО НПО «Сплав», которое входит в госкорпорацию «Ростех» и является одним из крупных оборонных предприятий страны.