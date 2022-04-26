В Перми резко подорожал популярный вид отдыха

Цены на майские сплавы выросли на 15-30% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пермских турфирмах накануне майских праздников вырос ценник на сплавы по рекам до 30%. Редакция URA.RU сравнила цены на популярные маршруты в этом году и прошлом.

«По сравнению с ценами на майские сплавы 2021 года, нынешняя стоимость речных туров выше на 20-30%. Есть и исключения — удорожание лишь на 12-15%. Но это, скорее, исключение», — выяснило URA.RU, сравнив цены в турфирмах.

К примеру, майский сплав «Койва-Чусовая» от «Солана тур» в прошлом году стоил 4000 рублей. В этом году — 5200 рублей. Удорожание составило 30%. Сплав по реке Вижай от «Солана тур» стал стоить дороже на 26% (с 4250 до 5350 рублей). Этот же тур от турфирмы «Другой маршрут» вырос с 5000 рублей до 6100 рублей (рост цены — 22%).

Есть и менее выросшие в цене маршруты. Цена на сплав по реке Ай на Южном Урале от «Солана тур» выросла с 5900 до 6850 рублей (на 15%). У фирмы «Золотой компас» сплав по этой же реке вырос с 6650 до 7550 рублей (на 13-14%).

Ранее URA.RU сообщало, что в пермских турфирмах резко выросла стоимость туров в Египет, Турцию и ОАЭ. В среднем, в полтора раза.