OBI назвало срок открытия магазинов в России

26 апреля 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Сеть магазинов OBI 27 апреля начнет открывать свои гипермаркеты Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сеть строительных магазинов OBI возобновит работу всех российских магазинов до конца майских праздников. Сайт и приложение OBI также возобновят работу, но пока в информационном режиме. «Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ подготовила долгожданный подарок к старту дачного сезона для всех любителей загородной жизни и возобновляет свою работу в России. В среду, 27 апреля, вновь откроет двери для покупателей московский магазин ОБИ Ходынское Поле, а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети», — сообщает ТАСС информацию компании. Все магазины Obi были закрыты в России 17 марта 2022 года. После начала спецоперации РФ на Украине в отношении России многие страны стали вводить экономические санкции. О решении приостановить работу в РФ сообщила шведская компания IKEA, напоминает агентство Nation news. Также из РФ ушли многие магазины одежды, в том числе, H&M Group, Zara, Nike и Adidas. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Сеть строительных магазинов OBI возобновит работу всех российских магазинов до конца майских праздников. Сайт и приложение OBI также возобновят работу, но пока в информационном режиме. «Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ подготовила долгожданный подарок к старту дачного сезона для всех любителей загородной жизни и возобновляет свою работу в России. В среду, 27 апреля, вновь откроет двери для покупателей московский магазин ОБИ Ходынское Поле, а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети», — сообщает ТАСС информацию компании. Все магазины Obi были закрыты в России 17 марта 2022 года. После начала спецоперации РФ на Украине в отношении России многие страны стали вводить экономические санкции. О решении приостановить работу в РФ сообщила шведская компания IKEA, напоминает агентство Nation news. Также из РФ ушли многие магазины одежды, в том числе, H&M Group, Zara, Nike и Adidas. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х.