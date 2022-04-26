OBI назвало срок открытия магазинов в России

Сеть строительных магазинов OBI возобновит работу всех российских магазинов до конца майских праздников. Сайт и приложение OBI также возобновят работу, но пока в информационном режиме.
«Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ подготовила долгожданный подарок к старту дачного сезона для всех любителей загородной жизни и возобновляет свою работу в России. В среду, 27 апреля, вновь откроет двери для покупателей московский магазин ОБИ Ходынское Поле, а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети», — сообщает ТАСС информацию компании.
Все магазины Obi были закрыты в России 17 марта 2022 года. После начала спецоперации РФ на Украине в отношении России многие страны стали вводить экономические санкции. О решении приостановить работу в РФ сообщила шведская компания IKEA, напоминает агентство Nation news. Также из РФ ушли многие магазины одежды, в том числе, H&M Group, Zara, Nike и Adidas. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х.
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Сеть строительных магазинов OBI возобновит работу всех российских магазинов до конца майских праздников. Сайт и приложение OBI также возобновят работу, но пока в информационном режиме. «Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ подготовила долгожданный подарок к старту дачного сезона для всех любителей загородной жизни и возобновляет свою работу в России. В среду, 27 апреля, вновь откроет двери для покупателей московский магазин ОБИ Ходынское Поле, а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети», — сообщает ТАСС информацию компании. Все магазины Obi были закрыты в России 17 марта 2022 года. После начала спецоперации РФ на Украине в отношении России многие страны стали вводить экономические санкции. О решении приостановить работу в РФ сообщила шведская компания IKEA, напоминает агентство Nation news. Также из РФ ушли многие магазины одежды, в том числе, H&M Group, Zara, Nike и Adidas. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х.