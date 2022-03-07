Adidas приостановит торговлю в России

До конца недели компания Adidas приостановит продажи в онлайн и в розничных магазинах России. Отмечается, что торговля будет прекращена на неопределенный срок.
«Adidas приостановит продажу в онлайн и розничных магазинах до конца этой недели на неопределенный срок», — передает информацию telegram-канал «Говорит Москва». Сообщается, что сотрудников компании не будут увольнять, им продолжат платить зарплату.
До конца недели компания Adidas приостановит продажи в онлайн и в розничных магазинах России. Отмечается, что торговля будет прекращена на неопределенный срок. «Adidas приостановит продажу в онлайн и розничных магазинах до конца этой недели на неопределенный срок», — передает информацию telegram-канал «Говорит Москва». Сообщается, что сотрудников компании не будут увольнять, им продолжат платить зарплату. Ранее сервис приостановил российские кинопроекты. Из-за спецоперации российских войск на Украине в отношении России многие страны вводят экономические санкции. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, а также владелец бренда Zara, компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. Ранее продажи в России приостановила розничная сеть H&M Group — один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров. Такое же решение приняла американская корпорация Apple, а также компании Nike и ASOS.